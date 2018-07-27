ADATA XPG представляет игровую клавиатуру INFAREX K20

27 июля 2018, 10:15

ADATA Technology представляет игровую клавиатуру XPG INFAREX K20.

Созданная для настоящих геймеров новинка имеет стильный черный корпус с механическими переключателями Kailh Blue с минимальным усилием нажатия 50 г, подсветкой клавиш и 11 различными световыми эффектами.

Клавиши в модели INFAREX K20 отличаются высокой прочностью и имеют ресурс в 50 млн нажатий. Также новинка поддерживает функцию Anti-Ghosting для исключения ложных срабатываний.Благодаря механическим переключателям геймеры почувствуют полноценную отдачу от каждого нажатия. Колпачки клавиш эргономической формы в сочетании с усилием нажатия в 50 г обеспечивают удовлетворительный тактильный отклик. Благодаря функции Anti-Ghosting пользователям не придется беспокоиться о конфликтах сигналов при одновременном нажатии нескольких клавиш.Клавиатура INFAREX K20 поддерживает 11 световых эффектов, между которыми можно легко переключаться с помощью специальной клавиши. Еще две клавиши служат для изменения скорости эффектов, позволяя пользователям создавать желаемую атмосферу под текущую игру или настроение. Также в клавиатуре выделены специальные клавиши для регулировки звука и других параметров прямо в процессе боя, устраняя необходимость открывать другие программы.Так как постоянный напряженный игровой процесс может быстро вывести клавиатуру из строя, модель INFAREX K20 создана очень прочной и выносливой. Ресурс клавиш составляет 50 млн нажатий, а кабель имеет усиленную обмотку и не подвержен износу, спутыванию и разрывам.