ADATA XPG представляет геймерскую мышь и коврик серии INFAREX

29 декабря 2017, 9:45

ADATA Technology представляет игровую мышь INFAREX M10 и коврик INFAREX R10. Настраиваемая подсветка RGB в обоих устройствах позволит сделать игровой процесс еще более захватывающим.

А максимально эргономичный дизайн предотвратит появление признаков усталости и болей в запястье даже после длительных игровых сессий. Мышь INFAREX M10 обладает оптическим сенсором высокого разрешения 3200 DPI и встроенным DPI-переключателем, обеспечивая игрокам максимальную точность и удобство в игре. Коврик INFAREX R10 позволит еще глубже погрузиться в игровой процесс благодаря трем режимам подсветки: одноцветной, циклической и пульсирующей.Встроенная в коврик RGB-подсветка с тремя режимами добавит напряженности и эмоциональности любому игровому процессу, а также обеспечит необходимую точность мыши. Пользователи могут переключать режимы освещения, нажимая на поверхность коврика, которая изготовлена из устойчивых к царапинам ПВХ материалов.Игровая мышь INFAREX M10 также оснащена яркой подсветкой RGB, которая добавит игре острых ощущений. Разрешение оптических сенсоров мыши достигает 3200DPI, причем его можно переключать на лету кнопкой DPI. Таким образом, настройки мыши можно быстро и легко менять в зависимости от игры или сценариев в одной игре. С учетом скорости просчетов в 145 IPS мышь отвечает высоким игровым стандартам. Дизайн корпуса мыши призван обеспечить максимально удобное положение кисти руки, позволяя без устали играть в любимые игры в течение долгого времени. А прорезиненное покрытие вкупе с ребристыми линиями на боковой стороне не дадут выскользнуть победе из рук.