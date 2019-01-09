ADATA представляет игровую гарнитуру XPG EMIX H20

9 января 2019, 11:45

ADATA Technology, ведущий поставщик высокопроизводительных модулей DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, сегодня представляет игровую гарнитуру XPG EMIX H20.





Обладая виртуальным, объемным 7.1-канальным звуком, высококачественными 50-мм динамиками и RGB-подсветкой, EMIX H20 предлагает геймерам новый уровень погружения и информированности для обеспечения захватывающего игрового процесса.



Важным ключом к победе является осведомленность о местонахождении противника на поле битвы. Без этого противники могут застать вас врасплох и одержать победу, когда вы меньше всего этого ожидаете. EMIX H20 помогает склонить чашу весов в вашу пользу с виртуальным 7.1-канальным объемным звуком, который позволяет услышать, как своих друзей, так и врагов, и определить их точное местоположение, поэтому вы никогда не будете застигнуты врасплох. В сочетании с высокоточными 50-мм динамиками EMIX H20 обеспечивает кристально чистый звук с широким диапазоном, превосходной точностью и оптимизированными басами для полного звукового погружения.



Помимо качественного звука, комфорт также является неотъемлемым атрибутом великолепной игровой гарнитуры, особенно для геймеров, которые зачастую проводят в виртуальных баталиях несколько часов подряд. Вот почему EMIX H20 отличается легковесной конструкцией, которая не утомляет пользователей во время длительных игровых сессий.

Более того, EMIX H20 оснащен удобным настраиваемым микрофоном, который позволяет пользователям общаться с товарищами по команде максимально четко и ясно. Чтобы придать настроение и усилить ощущения во время кибер-дуэлей, геймеры могут активировать встроенную разноцветную RGB-подсветку гарнитуры с дышащим эффектом при помощи специального контроллера, который также оснащен удобными кнопками включения/выключения микрофона и регулировкой громкости.



Доступность игровой гарнитуры XPG EMIX H20 зависит от региона.