ADATA представляет гарнитуры XPG EMIX H30 и I30 и усилитель SOLOX F30

3 октября 2017, 15:15

ADATA впервые представила специализированные аудиоустройства.

Все три продукта относятся к XPG-бренду и обеспечивают геймерам и энтузиастам мощное и чистое звучание. Наушники EMIX H30 имеют полноразмерный дизайн с 53-мм динамиками, а модель EMIX I30 отличается удобной вставляемой в ухо конструкцией с компактными 13,5-мм динамиками. Усилитель SOLOX F30 (идет в комплекте с EMIX H30 или доступен отдельно) имеет несколько разъемов, четыре режима настройки звука и виртуальный объемный звук 7.1. Все три продукта отличаются привлекательным геймерским стилем, и наушники EMIX H30 и EMIX I30 полностью совместимы с различными платформами (PS4 / Xbox One / PC / Mac ) и другими мобильными устройствами.

Точная обработка звука позволяет усилителю SOLOX F30 выступать в качестве внешней аудиокарты и усилителя для ПК и Mac. Виртуальный 7.1-канальный объемный звук добавляет глубину и создает более точное позиционирование звука в играх. SOLOX F30 имеет четыре режима: игры, фильмы, музыка, голос. Несколько разъемов делают устройство довольно универсальным, позволяя выводить звук на гарнитуру и динамики одновременно или по отдельности.

Потребители смогут приобрести SOLOX F30 в комплекте с наушниками EMIX H30 и подставкой для гарнитуры или по отдельности.



Гарнитура EMIX H30 обеспечивает широкий звуковой диапазон с глубокими басами благодаря 53-миллиметровым динамикам. Они обеспечивают полный комфорт даже во время долгих игр благодаря дышащим амбушюрам, саморегулируемой дужке и тщательно оптимизированному зажиму. Съемный микрофон гарантирует, что игроки будут четко слышать всех членов команды, а качественная оплетка кабеля и позолоченные разъемы гарантируют долгий срок службы гарнитуры.



Большинство аудиоустройств для геймеров - это большие гарнитуры, и компактные варианты наушников-вкладышей встречаются достаточно редко. Наушники EMIX I30 имеют мощные 13,5-миллиметровые динамики и корпус, который плотно входит в ушной канал, оставляя нежелательный шум снаружи и позволяя геймеру полностью погрузиться в игру. Наушники EMIX I30 создают 5,2-канальный звук с отличным пространственным эффектом. Компактные и легкие наушники EMIX I30 являются отличным вариантом как для дома, так и в пути.



Модели EMIX H30 и EMIX I30 не требует установки драйверов на ПК, Mac, PS4, Xbox, Switch и мобильных устройствах. Это означает, что игрокам больше не нужно приобретать специальные гарнитуры для разных устройств.

