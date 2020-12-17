Индекс промышленного производства в России показал неожиданное улучшение

17 декабря 2020, 9:45

Росстат опубликовал данные по промпроизводству в ноябре и пересмотренную оценку за октябрь (данные теперь уточняются ежемесячно, в соответствии с августовским приказом Росстата).

Спад в ноябре в годовом выражении неожиданно резко сократился до 2,6% (консенсус-прогноз Bloomberg -4,9%), а оценка за октябрь пересмотрена в сторону улучшения (с -5,9% до -5,5% YoY). Таким образом, темп спада в годовом выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года в ноябре сократился до минимума с начала пандемии. Положительную динамику в годовом выражении показали обрабатывающая промышленность, а также водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов, в минусе пока остается добывающая промышленность, электро- и теплоэнергетика. С исключением сезонности, рост по отношению к октябрю составил 1%. За 11 месяцев 2020 года сокращение промпроизводства составило 3%.



Заметное улучшение динамики промпроизводства в ноябре выглядит неожиданно при сопоставлении с вышедшим в начале декабря индексом PMI Manufacturing от IHS Markit, рассчитываемым по результатам опросов менеджеров компаний. Этот индекс указывал на углубление спада деловой активности в промышленности России, и в ноябре, по данным исследования, темпы ее спада стали максимальными с мая из-за ускорения сокращения как производства, так и новых заказов. Однако при этом индекс деловых ожиданий несколько повысился – участники опроса надеются на улучшение ситуации со спросом в будущем году.





Динамика промпроизводства по секторамДля российской промышленности наибольшие темпы спада по-прежнему сохраняются в добывающем секторе на фоне слабого внешнего спроса и ограничений добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Впрочем, в ноябре темпы спада в этом секторе в годовом выражении замедлились до -7,6% с пересмотренных -9,0% в октябре (прежняя оценка -8,8%). Объемы добычи нефти и газа сократились к ноябрю прошлого года на 9,6% (нефть -11,0%, газ -2%, СПГ +6,2%), угля – на 6,8%, добыча металлических руд увеличилась на 3,6%.В обрабатывающей промышленности зафиксирован рост на 1,1% YoY (лучший результат с марта), а оценка спада в октябре улучшена до -3,7% (прежняя -4,4%). В то же время, рост был обеспечен сильными результатами в нескольких отраслях – производство лекарств (+35,5%), химическая промышленность (+9,5%), улучшилась динамика производства нефтепродуктов – Росстат связывает это с выходом на обычный технологический режим после планового ремонта и увеличением потребительского спроса, хотя в годовом выражении спад пока сохраняется (-5,8%). Выпуск легковых автомобилей увеличился на 9,8% YoY, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 19,1%. В то же время снизился выпуск в пищевой промышленности (-0,3% YoY) – прежде всего, из-за значительного сокращения производства сахара (-29,7% YoY) вследствие досрочного завершения сезона переработки сахарной свеклы, что, видимо, связано с сокращением урожая в этом году, при этом увеличилось производство подсолнечного масла (+3,3%)и некоторых видов мясной продукции. Металлургическое производство снизилось на 0,6% YoY.В тепло- и электроэнергетике выпуск сократился на 2,8% YoY.Результаты выглядят позитивно, однако пока сложно сказать, насколько устойчивым окажется наметившееся оживление производственной активности.