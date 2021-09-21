21 сентября 2021, 9:45

Инвесторы отправили индексы на отрицательную территорию перед заседанием ФРС

Практически все ведущие мировые фондовые индексы зафиксировались на отрицательной территории на минувшей неделе. В ожидании заседания ФРС, которое пройдет 21-22 сентября, многие инвесторы предпочли закрыть свои позиции: по итогам встречи рынок ожидает комментариев касательно дальнейших перспектив программы выкупа активов. Замедление инфляции и приятный сюрприз в части августовских розничных продаж не смогли помочь американским индексам. Кроме того, ряд рынков, в частности Китай и Великобритания, оказались под давлением неблагоприятной макроэкономической статистики.



По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 0,07%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,57%, а Nasdaq Composite снизился на 0,47%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, потерял 0,77%, британский FTSE 100 ослаб на 0,93%, а китайский CSI 300 упал на 3,14%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 93,22 пункта, выиграв за неделю 0,69%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,71% до 1,1730.



Доходность 10-летних гособлигаций США за неделю выросла на 2,2 б. п. до 1,363%, британских 10-летних Gilts – на 9,1 б. п. до 0,848%, 10-летних немецких бондов – на 5,0 б. п. до -0,282%.



Августовские индексы потребительских цен (ИПЦ), опубликованные на текущей неделе, показали разнонаправленные тенденции ценового давления на глобальных рынках. Рост ИПЦ в США составил 0,3% (м/м) против консенсуса 0,4% (м/м), в Великобритании показатель вырос на 0,7% (м/м) при прогнозируемых 0,5% (м/м), а в Еврозоне – на 0,4% (м/м), совпав с ожиданиями аналитиков. Таким образом, в США темп роста инфляции замедлился на фоне стабилизации цен в самых «горячих» секторах, наиболее сильно пострадавших от пандемии (авиаперевозки и туризм). Инфляция в Великобритании в августе, с другой стороны, подскочила до наиболее высоких с весны 2012 года темпов, достигнув 3,2% в годовом выражении. Такой показатель оказался намного выше таргета Банка Англии в 2% и наверняка окажет влияние на мнение ряда членов комитета по ставкам относительно будущих параметров монетарной поддержки.



Розничные продажи в США за август показали неожиданный рост на 0,7% (м/м), значительно превзойдя консенсус аналитиков, предполагавший снижение на 0,8% относительно июля. Ключевыми драйверами роста показателя стали продажи в магазинах декора и мебели, универмагах, а также онлайн-магазинах. Таким образом, потребители показали устойчивость потребления в последний месяц лета, несмотря на сохраняющуюся непростую эпидемиологическую ситуацию.



Научные советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подавляющим большинством проголосовали против заявки Pfizer на лицензирование третьей вакцины против Covid-19 для граждан старше 16 лет, что нанесло серьезный удар по планам программы ревакцинации администрации Байдена. Голосование ставит FDA в непростое положение, поскольку регулятор не обязан следовать данной рекомендации. FDA может отказать или одобрить заявку Pfizer на «бустеры», а также попросить компанию предоставить дополнительные данные по исследованию.



Китайский рынок на неделе оказался под давлением статистики: инвесторов особенно разочаровали объемы розничных продаж (+2,5% при консенсусе +7,0%) и промышленного производства (+5,3% (г/г) при консенсусе +5,8% (г/г)) в стране за август.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. до 332 тыс. человек. Повышение количества заявок обусловлено в том числе влиянием урагана Ида, который обрушился на ряд штатов страны неделей ранее и во время которого не работали госучреждения, поэтому граждане не могли обратиться за пособиями.

