Риторика ФРС не стала сигналом к продолжению risk-off за пределами США

1 декабря 2021, 13:15

В среду, 1 декабря, фондовые рынки отметили начало календарной зимы возобновлением роста на неожиданно позитивном внешнем фоне.

Хотя фондовая Америка завершила торги накануне заметным снижением, продолжения risk-off не случилось.



Накануне рынок США заметно просел после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла от том, что следует отказаться от термина «временная» по отношению к инфляции, об ускоренном tapering (сокращении программы выкупа активов) и возможном приближении сроков поднятия ставок. Это было довольно неожиданно, потому что многие ждали, что на фоне появления нового штамма коронавируса, названного «омикрон», мягкая финансовая политика будет продолжена. Ключевые индексы США по итогам торгов потеряли от 1,6% до 1,9%.



Акции биотехнологической компании Moderna упали на 4,36% после того как руководство компании допустило, что существующие вакцины будут менее эффективны для борьбы с «омикроном», поэтому их придется доработать. Акции производителя iPhone Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 3,16%.



Несмотря на «ястребиную» риторику ФРС, остальные рынки не приняли ее за сигнал для начала новой волны ухода от риска. На мировых биржах преобладает зеленый цвет: растут ключевые индексы на биржах ЮВА и цены на промышленные металлы. Возобновила рост нефть, январский фьючерс Brent вновь поднялся выше $71 за баррель.



В ходе дня инвесторы будут следить за выходом по отдельным странам ноябрьских индексов деловой активности (PMI) в производственном секторе. В России, по данным IHS Marki, индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре поднялся до 51,7 с 51,6 пункта в октябре, отражая продолжение роста деловой активности. Вечером станут известны данные по запасам нефти в США. А Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России за 10 месяцев 2021 г.



По состоянию на 11:00 мск Индекс МосБиржи растет на 1,15%, в то время как индекс РТС прибавляет 1,97%. Европейский индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,70%, Гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 0,55%, а китайский CSI 300 поднялся на 0,24%. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 2,4 б.п. и составляет 1,465%. Рубль прибавляет к доллару и евро 0,1%.



ВТБ прогнозирует по итогам текущего года рекордную прибыль – свыше 300 млрд руб. Об этом заявил глава банка Андрей Костин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Бумаги компании прибавляют 2,0%.



ТМК представила квартальный отчет по МСФО. Выручка компании за 9 месяцев выросла на 79% г/г, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 13%. Чистая прибыль по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась в 8,6 раза до 2,9 млрд руб., в том числе за III квартал – уменьшилась на 32% до 3,3 млрд руб. Акции компании растут на 3,4%.



В лидерах роста с начала торгового дня также замечены бумаги «Лукойла» (+3,3%), «Сбербанка» (+3,3%) и «Московской биржи» (+3,0%). Среди аутсайдеров – акции НМТП (-1,0%), «Полюса» (-0,9%), «Акрона» (-0,6%).



На торгах в Гонконге в среду среди лидеров роста оказались бумаги производителя электроинструмента Techtronic Industries (+3,98%), компании интернет-доставки Meituan (+2,77%) и нефтехимического гиганта China Petroleum & Chemical Corporation (+3,23%).



В Европе в начале торгов лучше прочих смотрятся акции добывающих компаний: BP (+3,0%), Anglo American (+2,90%), Glencore (+2,23%).