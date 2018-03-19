Huawei P20 Lite представлен официально

19 марта 2018, 14:15

Китайская Huawei совершенно неожиданно представила смартфон Huawei P20 Lite, анонс которого изначально был намечен на 27 марта.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 659. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 64 ГБ. Расширение последней за счет внешнего накопителя предусмотрено – максимальный объем – 256 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Диагональ дисплея – 5,84 дюйма, а его разрешение 1080х2280 точек, соотношение сторон 19:9.Основная камера – двойная – модули 16Мп + 2 Мп. Фронтальная камера – 16Мп.Отдельно упоминается сканер отпечатков пальцев.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.Работает новинка под управлением Android 8.0, поверх которого оболочка EMUI 8.0.В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черный, розово-золотистый, а также голубой. Стоимость – 369 евро.Продажи должны начаться еще до конца марта.