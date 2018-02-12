12 февраля 2018, 12:45

ComputerHoy опубликовал "живые" фото смартфона Huawei P20 Lite

Авторитетный профильный ресурс ComputerHoy опубликовал так называемые «живые» фото смартфона Huawei P20 Lite, который пока что не был представлен официально.

Эти фото документально подтверждают, что будущая новинка окажется с безрамочным дизайном и двойной основной камерой, которая, кстати говоря, будет организована вертикально.

По слухам, эта новинка производителя окажется с 5,8-дюймовым дисплеем, разрешение которого 2280х1080 точек, а соотношение сторон 19:9. В качестве аппаратной платформы обещан чип Kirin 970 + 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отдельно отмечается порт USB Type-C, а также 3,5 мм разъем для подключения наушников и поддержка режима dual-SIM. Работать терминал будет под управлением Android 8.0.
   
Анонс Huawei P20 Lite состоится в Париже 27 марта.

А вот дата релиза и стоимость новинки пока не называются.

 
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