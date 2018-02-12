ComputerHoy опубликовал "живые" фото смартфона Huawei P20 Lite

12 февраля 2018, 12:45

Авторитетный профильный ресурс ComputerHoy опубликовал так называемые «живые» фото смартфона Huawei P20 Lite, который пока что не был представлен официально.

Эти фото документально подтверждают, что будущая новинка окажется с безрамочным дизайном и двойной основной камерой, которая, кстати говоря, будет организована вертикально.

По слухам, эта новинка производителя окажется с 5,8-дюймовым дисплеем, разрешение которого 2280х1080 точек, а соотношение сторон 19:9. В качестве аппаратной платформы обещан чип Kirin 970 + 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отдельно отмечается порт USB Type-C, а также 3,5 мм разъем для подключения наушников и поддержка режима dual-SIM. Работать терминал будет под управлением Android 8.0.



Анонс Huawei P20 Lite состоится в Париже 27 марта.

А вот дата релиза и стоимость новинки пока не называются.