Мировые рынки начали с позитива

20 декабря 2021, 9:15

Мировые фондовые рынки начали новую неделю умеренно оптимистично, при этом внимание инвесторов в ближайшие дни будет сосредоточено на результатах заседаний ведущих центробанков, прежде всего ФРС.

В связи с этим характерна реакция участников торгов на вышедшие в пятницу данные по американской инфляции, которая разогналась до максимума почти за 40 лет и, вероятно, вызовет усиление «ястребиной» риторики Федрезерва. Судя по уверенному позитивному закрытию сессии в США, инвесторы надеются, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира близки или уже находятся на своих пиковых значениях, а с предстоящим сокращением стимулирования рынки, по-видимому, уже смирились. Об этом может говорить и достаточно спокойная ситуация на долговом рынке: доходность 10-летних «трежериз» за прошедшую неделю выросла на 12 базисных пунктов до 1,49% годовых, однако остается существенно ниже максимума этого года на уровне 1,76%.



Повышению азиатских индексов сегодня способствовали неплохие данные по индексу «Танкан» в Японии и сообщения о том, что китайские власти планируют снизить налоги и принять меры поддержки предпринимателей в условиях замедления экономики и проблем в секторе недвижимости. Некоторую поддержку российским акциям оказывают цены на нефть, которые продолжили подъем и приближаются к отметке $76 за баррель марки Brent, тогда как сдерживающим фактором остается сложная геополитическая обстановка вокруг страны.



Отметим также, что помимо ФРС решения по процентной ставке на этой неделе примут ЕЦБ, Банк Англии, а также центробанки России, Турции и ряда других стран. Из запланированной к публикации макростатистики выделим ноябрьские данные по розничным продажам в США, которые должны показать, как чувствует себя американский потребитель в непростой эпидемиологической и экономической обстановке, и предварительные индексы PMI в США и государствах Европы за прошлый месяц.



В США в пятницу в лидерах роста оказались акции технологических компаний, чему способствовали в том числе хорошие квартальные результаты Oracle (+15,6%) и Broadcom (+8,3%). Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 2,8%.



На торгах в Гонконге лучше широкого рынка смотрелись акции платформы по сбору и обработке медицинских данных Alibaba Health Information Technology (+4,1%) и интернет-компании Meituan (+2,1).



В Европе на фоне удорожания «черного золота» неплохо выглядят акции нефтяников. Цена бумаг TotalEnergies выросла на 0,6%, Repsol – на 0,7%, Eni – на 0,4%.





