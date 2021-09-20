Инвесторы в ожидании заседания ФРС

20 сентября 2021, 9:15

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются утром в понедельник.

Причин снижения можно выделить несколько: в первую очередь, это реакция на снижение индексов в Гонконге и распродажи в акциях китайской Evergrande Group на фоне рисков дефолта по облигациям, который может наступить на этой неделе. Evergrande всеми силами пытается собрать средства для выплат своим многочисленным кредиторам, поставщикам и инвесторам, при этом регулирующие органы Китая предупреждают, что обязательства компании в размере $305 млрд могут вызвать более широкие риски для финансовой системы страны.



Основное внимание инвесторов на этой неделе будет уделено сентябрьскому заседанию Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое подготовит почву для дальнейших дискуссий о сроках сокращения и перспективах экономики.



Члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) собираются начать свое двухдневное заседание во вторник, кульминацией которого станет заявление о денежно-кредитной политике и пресс-конференция председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду.



Сентябрьское заседание также будет включать в себя обновления Резюме экономических прогнозов FOMC, в котором члены наметят свои ожидания в отношении экономических условий и процентных ставок на следующие пару лет. В частности, сентябрьские прогнозы будут первыми, в которых будут учтены ожидания на 2024 год.