Выборы, санкции и политика регуляторов обещают долговому рынку РФ "жаркую осень"

25 сентября 2020, 9:45

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Рынок облигаций — в поисках спроса».

Участники отмечают, что осенью, помимо политики мировых центробанков, настроения на долговых рынках будут определять президентские выборы в США и ситуация с коронавирусом. Дополнительным риском для российских выпусков выступают санкции стороны ЕС.



Текущие уровни доходностей рублевых облигаций и переток в них денежных средств с депозитов до сих пор стимулируют интерес частных инвесторов, отмечает трейдер по облигациям ИК «Фридом Финанс» Александр Жуляев: «В ближайшее время это будет продолжаться, так как ставки ЦБ РФ, денежного рынка и банковских депозитов будут оставаться на низких уровнях».



Определяющими факторами для рынка рублевых облигаций станут динамика инфляции и риторика Банка России, а для глобальных рынков — выборы в США и локальное завершение ожидающихся первичных размещений, считает начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев: «Пока что мы видим сильные ожидания по новым IPO и размещениям бондов. Мягкая денежно-кредитная политика ведущих мировых центральных банков будет продолжена».



В преддверии выборов в США на долговом рынке возрастет волатильность и возможна новая волна распродаж, прогнозирует главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев: «После выборов из рисковых активов уйдет премия за политическую неопределенность в США, поэтому ожидаем новую волну роста спроса на риск». Влияние на рыночные настроения, по мнению г-на Васильева, также продолжит оказывать ситуация с коронавирусом, в т.ч. информация о появлении эффективной вакцины, а также новые меры стимулирования крупнейших экономик. При этом независимый финансовый советник Наталия Смирнова напоминает о рисках введения санкций против РФ в связи с выборами в Белоруссии и с отравлением Алексея Навального: «Это может привести к коррекции российских бумаг, и особенно “Газпрома”».



Очередная девальвация российской валюты повлияла на рублевые облигации через инфляцию и ключевую ставку, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков «Промсвязьбанка» Дмитрий Грицкевич: «При сильном ослаблении рубля растут инфляционные риски, и регулятор может повысить ключевую ставку — тогда доходности облигаций вырастут, а цены упадут». Начальник аналитического отдела «АК БАРС Финанс» Елена Василева-Корзюк напоминает о рисках дефолта эмитента: «Невыполнение обязательств по выплате купонного дохода или погашения случается редко, но, в отличие от депозитов, по облигациям нет страховки, как по вкладам».



Доходности по еврооблигациям сейчас не выглядят привлекательно, однако можно найти достаточно надежные варианты на развивающихся рынках: «Альтернативой для консервативных инвесторов может стать выборка из устойчивых акций европейских концернов, которые стабильно занимают лидирующие доли на своих рынках». Евробонды еще не отыграли последствия текущего кризиса, добавляет аналитик отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев: «Например, цены выпусков “Газпрома” и ВЭБа на 4-5 фигур ниже доковидных уровней».