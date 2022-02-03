Геополитика и инфляция давят на долговой рынок

3 февраля 2022, 10:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Долговой рынок: под прессом геополитики и инфляции».

Ее участники прогнозируют, что дальнейшее обострение геополитической обстановки, угроза новых санкций и повышение ключевой ставки ЦБ РФ продолжат оказывать давление на долговые инструменты. При этом ужесточение монетарной политики приведет к повышению доходности вложений в бонды, считают эксперты.



В начале года российский долговой рынок столкнулся сразу с рядом проблем. Как подчеркнул главный аналитик долговых рынков БК «РЕГИОН» Александр Ермак, на облигации оказывают давление все события, которые могут спровоцировать массовое бегство нерезидентов из ОФЗ: рост геополитической напряженности, риск введения новых санкций на внутренний долг, нестабильность национальной валюты. Негативно на доходность по облигациям также влияют риск дефолтов и рост инфляции, которые в этом году заметно усилились, отметил генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

В частности, из-за беспрецедентного роста потребительских цен Банк России в прошлом году взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики и сопутствующее ему повышение ключевой ставки. Тренд на снижение доходности долговых инструментов продолжится и в текущем году, уверены участники конференции. «Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 11 февраля повысит ключевую ставку на 0,5-1 процентный пункт до 9-9,5% в зависимости от динамики инфляции и геополитики. В ценах ОФЗ сейчас заложена ставка примерно 9-9,25%, поэтому для короткого и среднего участков кривой ОФЗ сохраняются значительные риски переоценки вниз по цене», — прогнозирует главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Приближение пика ужесточения монетарной политики в России приведет к повышению доходности инвестиций в долговые ценные бумаги в 2022 году, отмечает аналитик отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Алексей Ковалев: «Когда текущий цикл ужесточения процентной политики если и не развернется, то, по крайней мере, завершится, ставки самых дальних ОФЗ поползут вниз. Это обусловлено тем, что долговой рынок при ценообразовании этих бумаг будет ориентироваться уже на ожидания по долгосрочным устойчивым процентным ставкам в экономике, которые ниже текущих доходностей на рынке. В результате инвесторам представится возможность по итогам 2022 года пополнить свой купонный доход повышательной переоценкой своих портфелей».

В то же время г-н Ермак отметил, что, несмотря на просадку, рублевые облигации остаются хеджирующим инструментом от инфляции c учетом текущего уровня доходности ОФЗ (9,5-9,7% годовых), большой части субфедеральных (9,5-11,0% годовых) и корпоративных облигаций (9,7-11,8% годовых) эмитентов первого и второго эшелонов. При этом, по оценке г-н Ковалева, наиболее перспективно сейчас выглядят облигации федерального займа, по которым соотношение доходность/риск выглядит интереснее. Другие сегменты долгового рынка еще не успели отыграть текущую просадку на рынке ОФЗ, и кредитные спреды сузились, отметил эксперт.

С трежериз и евробондами в текущем году инвесторам следует быть очень осторожными, советует руководитель отдела анализа долгового рынка «Открытие Брокер» Владимир Малиновский: «Еще пару месяцев назад ожидали одно повышение ставки ФРС в 2022 году, сейчас говорят о трех и, возможно, четырех повышениях. Появились мнения, что ставка может быть увеличена более чем на 25 базисных пунктов. Отмечу, что ФРС только в начале пути, но политика ужесточения должна поддержать доллар, особенно учитывая, что ЕЦБ пока таких агрессивных мер не планирует».

В настоящее время рынок закладывает рост доходности 10-летних гособлигаций США к концу этого года до 2,14%, а к концу 2023 года — до 2,44%, отмечает г-н Васильев. По его словам, гособлигации США являются защитным инструментом для глобальных инвесторов, поэтому в случае кризисных явлений вероятно бегство капитала в трежериз, что сдержит рост доходностей.











