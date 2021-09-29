В Европе сложились удачные условия для роста акций на локальных биржах

29 сентября 2021, 11:15

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию «Мир европейских инвестиций — окно возможностей».

Ее участники отметили, что стремительные темпы восстановления экономики, ускорение инфляции и высокая дивидендная доходность способствуют инвестиционной привлекательности европейских эмитентов.



В начале сентября ЕЦБ пересмотрел свои прогнозы по годовой инфляции — по итогам года показатель составит 2,2% вместо ранее прогнозируемого 1,9%. Ускорение инфляции, с одной стороны, приведет к росту стоимости капитала для европейских компаний, а с другой — к более высокому росту выручки, считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Антон Руденок.



На фоне публикации хорошей финансовой отчетности и успехов в вакцинации населения ЕС от коронавируса европейские фондовые индексы демонстрируют восходящую динамику. Текущие тенденции фондового рынка еврозоны также будут определять высокая инфляция, потенциальное сокращение монетарных стимулов, стремительные темпы восстановления экономики и рост ключевой ставки, подчеркнул инвестиционный консультант ФГ «ФИНАМ» Дмитрий Мороз.



Европейский рынок сейчас предлагает массу инвестиционных возможностей, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «ФИНАМ» Наталья Малых. По ее словам, регион обладает более высокой дивидендной доходностью по сравнению с другими странами: «Обычная норма дивидендных выплат по бумагам Stoxx 600 — 70-80% прибыли. Сейчас ожидаемая дивдоходность по региональному индексу составляет 3,1% (по S&P 500 — 1,4%), причем некоторые отрасли могут предложить акционерам очень конкурентный процент: utilities — 5,6%, страховщики — 5,3%, нефтегаз — 4,5%, телекомы — 4,2%, сырье и материалы — 9,4%, банки — 5,7%».



Сделки с европейскими компаниями квалифицированным инвесторам лучше всего совершать на биржах стран Евросоюза (например, Euronext и BME) из-за более широкого выбора инструментов и высокой ликвидности, рекомендуют участники конференции. На этих площадках торгуются эмитенты, занимающие доминирующее положение именно в своем регионе, а это значит, что их прогноз развития имеет более высокую вероятность исполнения, подчеркивает г-н Мороз: «На европейском рынке есть масса компаний, которые вы не сможете купить на других биржах. Учитывая потенциальный рост ВВП Испании и Франции, вы можете получить перспективный портфель. При этом вы диверсифицируете страновой и валютный риск».



Инвесторам г-н Мороз рекомендует присмотреться к акциям испанских компаний: «Telefonica SA является хорошим выбором для инвесторов, ориентированных на стоимость. Также я отметил бы следующие компании: Naturgy Energy Group, Red Electrica Corporacion SA, Banco Santander SA, Amadeus IT Group SA, Caixabank SA». В свою очередь, г-н Руденок считает интересными производителей товаров люкс с листингом на Euronext: «Локальная слабость акций сегмента роскоши, вызванная инициативами китайского руководства скорректировать чрезмерные доходы, является привлекательным моментом для формирования в них позиций. Особенно хочу отметить такие доминирующие компании, как LVMH и Kering». При этом г-жа Малых рекомендует покупать на европейских биржах акции BASF (апсайд составляет 62%), Deutsche Post (+36%), British American Tobacco (+28%), BP (28%), Engie (+28%) и Siemens (+13%)».







