Иран входит в пятерку "лидеров" продовольственной инфляции

25 мая 2023, 8:35

По показателям «номинальной инфляции» и влияния инфляции на стоимость продуктов питания, Иран является одной из наихудших стран в мире, занимая пятую позицию (с конца списка) – после Ливана, Зимбабве, Руанды и Египта.

Такая информация содержится в майском отчете Исследовательского института при министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана. Документ озаглавлен «Продовольственная инфляция и политический опыт стран». Из него следует, что за первые два месяца 1402 г. по персидскому летоисчислению (март-апрель 2023) «номинальная инфляция» в Исламской республике достигла 73%.