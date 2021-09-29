Когда пандемия спадет, отложенный спрос на путешествия вызовет бум в туризме

29 сентября 2021, 11:45

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" (входит в группу банка "Открытие"), эксперт "Открытие Research" Антон Руденок принял участие в онлайн-конференции "Мир европейских инвестиций – окно возможностей".

По его мнению, когда пандемия пойдет на спад, отложенный спрос на путешествия вызовет бум в сфере туризма: "Как минимум, вероятна реверсия к историческому среднему в таких отраслях как путешествия и гостиничный бизнес".



Эксперт отметил устойчивые тренды на следующие 5 лет: в основном это IT-сервисы, ПО, инфраструктурные технологии, здравоохранение, платежные сервисы, электронная коммерция и сильные потребительские бренды:



"Таких компаний больше в США и Азии, а в Европе, к сожалению, в основном присутствует больше циклических компаний. Тот же SAP AG пытается быть в тренде цифровой трансформации, растет очень медленно и, вероятно, теряет долю рынка. Но, в текущей ситуации в Европе я бы выделил представителей производителей товаров люкс. Так как локальная слабость акций сегмента роскоши, вызванная инициативами китайского руководства "скорректировать чрезмерные доходы", является привлекательным моментом для формирования в них позиций, особенно в доминирующих компаниях", — прокомментировал Антон Руденок.



Также он рекомендовал бы посмотреть на Adidas, поскольку серьезная вспышка дельта-варианта COVID-19 во Вьетнаме привела к закрытию фабрик на несколько месяцев, что угрожает цепочкам поставок компании: "Но, вероятно, негативный эффект будет краткосрочным, и считаем, что существенная слабость акций может представить хорошую возможность для покупки", — подчеркнул аналитик.



Антон Руденок также прокомментировал риск высокой инфляции в ряде стран ЕС. По его словам, инфляция является прокси на экономический рост, поэтому её рост, с одной стороны, приведет к росту стоимости капитала для европейских компаний, а с другой, к более высокому росту выручки:



"В первую очередь, компании, которые обладают ценовой властью (pricing power), смогут безболезненно для своей маржи перенести растущие затраты на потребителей. Широкая клиентская база таких компаний также может принимать более высокие цены, обусловленные более низкой ценовой эластичностью спроса".