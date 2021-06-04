Отложенный спрос и вакцинация — основа роста для потребительского сектора

4 июня 2021, 9:15

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило стратегию по потребительскому сектору.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшие успехи вакцинации в ведущих странах мира и эффект отложенного спроса станут во втором полугодии ключевыми драйверами роста капитализации сектора. Из перспективных инвестиционных идей рекомендуется присмотреться к акциям Alibaba, Procter & Gamble, Х5 Retail Group и "Детского мира".



В ведущих экономиках мира темпы вакцинации населения ускоряются, что оказывает поддержку потребительскому сектору, отмечается в исследовании: "Май 2021 года становится поворотным месяцем в борьбе с пандемией. Власти США допустили возвращение школьников и студентов в кампусы и позволили вакцинированным людям ходить без масок, а ЕС разрешает передвигаться внутри еврозоны всем привитым вакцинами, одобренными Брюсселем".



Максимальную выгоду от победы над вирусом получат сектора, сильно просевшие в период "коронакризиса" — например, туриндустрия, производители ювелирных украшений и детских товаров. Последний, по прогнозам, будет расти более чем на 8% ежегодно, и к 2025 году достигнет $254 млрд. Здесь аналитики "ФИНАМа" рекомендуют инвесторам обратить внимание на российского лидера сектора — "Детский мир", текущий потенциал роста акций которого оценивается в 12%.



В период пандемии ведущие центробанки мира поддержали экономику беспрецедентными объемами денежных средств. "Около 21% когда-либо напечатанных долларов были выпущены в 2020 году", — обращают внимание аналитики брокера. В данной связи, отмечают они, сильную поддержку потребсектору окажут накопленные доходы населения и эффект отложенного спроса: "Динамика индексов потребительского сектора в ключевых странах в I–II кварталах 2021 года демонстрирует, что с открытием магазинов происходит резкий рост продаж в рознице во всем мире".



Аналитики считают, что наиболее эффективно воспользоваться благоприятной конъюнктурой смогут ведущие игроки. На рынке электронной коммерции максимальный потенциал роста может реализоваться в бумагах китайского гиганта Alibaba Group: "По мере дальнейшего ускорения второй экономики мира, а также снижения давления со стороны государства, компания может показать отличный импульс к росту". Целевая цена по бумагам Alibaba составляет $312,1, потенциал роста — 42%.



Высоким потенциалом роста обладает и Procter & Gamble — американская компания объединяет 40 ведущих брендов товаров массового потребления, продукция которых реализуется в 80 странах мира. В "ФИНАМе" рекомендуют покупать бумаги Procter & Gamble с целевой ценой $175,14, потенциал роста превышает 31%.



В российском ритейле аналитики выделяют ведущего оператора сферы розничной торговли — Х5 Retail Group. "Главными драйверами можно назвать твердые намерения Х5 вкладывать в цифровизацию бизнеса, а также умение подстраиваться под текущую тенденцию снижения реальных доходов населения благодаря запуску новых магазинов в формате дискаунтеров", — констатируют в "ФИНАМе". Целевая цена по бумагам ритейлера составляет 2 735 рублей за акцию, потенциал роста — 23,4%.