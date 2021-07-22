Технологии 5G и производство электрокаров станут новыми драйверами роста Apple

22 июля 2021, 10:15

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Apple — крупнейшей по рыночной капитализации компании в мире.

В первом полугодии 2021 года выручка компании взлетела на 34%, и с выходом экономики из пандемии спрос на продукцию IT-гиганта продолжит расти, уверены аналитики. Акции Apple рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $168,8, потенциал роста составляет 15,3%.



Apple — крупнейшая по рыночной капитализации ($2,44 трлн) компания в мире, которая разрабатывает, производит и продает смартфоны, компьютеры, планшеты и аксессуары, а также предлагает ряд сопутствующих сервисов. За первые полгода выручка IT-гиганта взлетела почти на 34% год к году, до $201 млрд, причем преимущественно благодаря подскочившим продажам iPhone. В результате чистая прибыль компании за первые шесть месяцев выросла на внушительные 56% и достигла $52,39 млрд.



Аналитики «ФИНАМа» отмечают, что Apple успешно преодолела коронакризис, хотя последствия пандемии оказывали на нее негативное влияние. Более того, эксперты уверены, что восстановление мировой экономики и рост покупательной способности населения в будущем взвинтят котировки акций глобального IT-лидера: «Увеличение потребительской активности по мере выхода мировой экономики из кризиса станет ключевым драйвером роста для компании. До конца года продажи останутся высокими на фоне нормализации эпидемиологической обстановки в развитых странах».



С начала 2010-х годов ключевым продуктом для Apple является iPhone, что подтверждают высокие продажи гаджета. Как подчеркивают эксперты, этот тренд будет сохраняться на фоне глобального внедрения технологий 5G, из-за чего средний цикл замены смартфонов в развитых западных странах сократится к 2025 году с 40 до 33 месяцев.



Положительно на выручку IT-гиганта влияет обратная ценовая стратегия лезвия и бритвы, где в качестве «лезвия» компания использует дорогие «фундаментальные» гаджеты (iPhone, Mac), а роль «бритвы» выполняют сервисы, airPods и устройство с функцией геолокации iTag. Аналитики констатируют, что подобный подход к наполнению экосистемы компании демонстрирует сильные результаты: «По итогам II квартала общее число платных подписчиков сервисов Apple достигло 660 млн человек — это на 40 млн выше, чем в I квартале».



Еще одним драйвером роста котировок компании стали ее планы отказаться от процессоров Intel в своих гаджетах, отмечают в «ФИНАМе»: «В конце прошлого года производитель представил новые модели ноутбуков линейки MacBook Air, которые работают на чипах Apple M1. Такое решение дает компании преимущества в контексте более глубокой интеграции собственных продуктов, контроля над производственными затратами и таймингом бизнес-процессов».



Кроме того, IT-гигант может начать производство электромобилей совместно с одним из крупных игроков индустрии, что заметно повысит его инвестиционную привлекательность, напоминают аналитики: «По некоторым данным, технологическая компания разрабатывает аккумуляторную технологию следующего поколения для увеличения дальности поездки. Мы считаем возможным старт производства iCar уже с 2025 года».



Apple не предлагает акционерам сверхвысокой дивидендной доходности, констатируют аналитики, однако на фоне положительных результатов компания объявила, что увеличит дивиденды на 7% — до $0,22 на акцию: «Производитель также тратит значительные средства на обратный выкуп акций: за 2020 финансовый год на байбэк было потрачено около $71,5 млрд, а в первых двух кварталах 2021 года — около $42,8 млрд».