Развитие ИТ-технологий толкает вверх капитализацию Lowe’s Companies

15 октября 2020, 13:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности сети розничных магазинов Lowe’s Companies.

Аналитики отмечают сильные финансовые результаты компании и считают, что вложения ритейлера в IT-технологии выступят драйвером дальнейшего роста капитализации сети. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $197, потенциал роста составит 14,5%.



Lowe’s Companies — американская компания, владеющая сетью розничных магазинов товаров для дома, строительства и улучшения жилья. В ассортименте представлено около 34 тыс. наименований продукции с сотнями тысяч дополнительных товаров от поставщиков со всего мира. Ритейлер владеет порядка 2 тыс. магазинов, а также реализует свою продукцию онлайн и с помощью мобильных приложений. География присутствия компании — США и Канада.



Несмотря на пандемию коронавируса, Lowe’s отчитывалась о сильных финансовых результатах за два последних квартала. «Это обусловлено, в том числе, существенным увеличением онлайн-продаж вследствие изменения привычек покупателей, а также возросшей необходимостью в ремонте жилья, где американцы стали проводить большую часть времени в условиях карантинных мер», — отмечается в аналитической записке.



Чистая прибыль Lowe’s Companies в I фискальном квартале с окончанием 1 мая 2020 года возросла на 27,6% и составила $1,3 млрд, или $1,76 на акцию, по сравнению с $1 млрд, или $1,31 на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,77 на акцию против $1,22. Продажи в данном периоде увеличились с $17,7 млрд годом ранее до $19,7 млрд, а темпы роста сопоставимых продаж составили 11,2%. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали скорректированную прибыль в размере $1,32 на акцию при продажах $18,32 млрд.



Во II фискальном квартале, завершившемся 31 июля 2020 года, чистая прибыль ритейлера подскочила на 68,7% и достигла $2,83 млрд, или $3,74 на акцию, по сравнению с $1,68 млрд, или $2,14 на бумагу годом ранее. По заявлениям менеджмента, показатель увеличился на фоне расходов в размере $460 млн, связанных с повышением размера выплат почасовым работникам в период пандемии. В то же время прибыль, за исключением некоторых статей, составила $3,75 на акцию, что оказалось выше усредненных прогнозов аналитиков $2,95 на бумагу. Чистые продажи увеличились на 30% (г/г) до $27,3 млрд, превысив ожидания аналитиков $24,27 млрд. Между тем сопоставимые продажи подросли на 35,1%, а темпы роста онлайн-продаж составили 135% (г/г). При этом Lowe’s Companies не дает прогнозов на весь текущий финансовый год, учитывая наличие множества непредвиденных факторов в условиях продолжающегося распространения коронавируса.



За последние шесть месяцев бумаги Lowe’s Companies подорожали почти на 101,8%, и, по мнению аналитиков «ФИНАМа», потенциал их роста в долгосрочной перспективе сохраняется благодаря эффективности операционной деятельности компании, увеличению вложений в ИТ-технологии, переносу системы данных в облачные хранилища и улучшению клиентских онлайн-сервисов. «Дополнительным фактором для роста акций может стать наблюдающееся в последние месяцы увеличение продаж домов на вторичном рынке США. Обычно такие дома требуют ремонта перед продажей, а, следовательно, спрос на продукцию компании растет», — объясняют аналитики.





