Диверсификация бизнеса поддержит лидерские позиции Baidu в Поднебесной

4 июня 2021, 10:15

ГК "ФИНАМ" оценила инвестиционную привлекательность китайской интернет–компании Baidu.

По мнению аналитиков, текущее доминирование на рынке интернет-поиска КНР и диверсификация в условиях насыщенной конкурентной среды будут способствовать дальнейшему росту капитализации компании. Его акции рекомендуется "Покупать" с целевой ценой $250,82, потенциал роста составляет 26,7%.



Baidu — китайская интернет-компания, развивающая одноименную поисковую платформу. Компания основана в 2000 году, и на сегодняшний день является одним из абсолютных лидеров в сфере интернет-рекламы и маркетинга в Китае, предоставляя практически безальтернативную для жителей КНР поисковую систему.



Выручка компании за 2020 год составила ¥107 млрд, а совокупная стоимость активов на конец I квартала 2021 года достигла ¥379,3 млрд. "В I квартале 2021 года компания зафиксировала огромный рост чистой прибыли (+62468,29% (г/г)). Выручка от основной деятельности также показала рост: Baidu Core заработал ¥20,5 млрд (+34% (г/г)) с ростом продаж интернет-маркетинга на 27% (г/г)", — отмечается в исследовании. При этом во II квартале 2021 года менеджмент Baidu ожидает выручку в диапазоне ¥29,7-32,5 млрд, что эквивалентно годовым темпам роста от 14-25% без учета эффекта от M&A.



Аналитики отмечают, что чистый долг компании с момента основания не достигал положительного значения: "Соотношение “Долг/Собственный капитал” для Baidu чуть больше среднего по ключевым конкурентам (32,97 против 15,42), что оправдывается высокой ликвидностью компании. Денежные средства по состоянию на 31 марта составляли более 31% баланса, что говорит о высоком M&A-потенциале компании в краткосрочной перспективе".



Доминирующее положение в сегменте search engines дает Baidu беспрецедентное преимущество в рамках доступа и коммерциализации Big Data, а также значительное количество пользователей, считают в "ФИНАМе": "Приложение Baidu в I квартале 2021 года зафиксировало ежемесячное количество активных пользователей на отметке 558 млн человек, из них 75% в марте 2021 года входили в аккаунт ежедневно". В аналитическом управлении брокера считают, что Baidu продолжит доминировать на китайском рынке интернет-поиска, несмотря на появление новых конкурентов: "Пользовательские запросы оптимизируют поисковые системы, в связи с чем доминирующая доля Baidu в сегменте должна помочь платформе генерировать более точные результаты, чем конкуренты".



В условиях насыщения рынка Baidu в последние годы уделяет значительное внимание диверсификации бизнеса, развивая AI-технологии, облачные решения и развлекательные сервисы. Компания также является лидером китайского рынка интеллектуального вождения по параметрам тестовых миль и лицензий, сообщается в аналитической записке: "По состоянию на 31 декабря 2020 года у компании было 199 лицензий с обширным географическим охватом в Китае".



Уже имеются стратегические соглашения с десятью ведущими автопроизводителями об оснащении их легковых автомобилей модернизированными системами Apollo, разработанными Baidu. "Система Apollo поддерживает автономное вождение на уровнях L3 и L4 и оборудована HD-картами, позволяющими обеспечить движение автомобилей с интеллектуальным управлением по городским дорогам", — отмечают аналитики. Они также напоминают, что в начале 2021 года Baidu объявила о создании совместной с Geely компании по производству электромобилей Jidu Auto, которая, по предварительным оценкам, начнет серийный выпуск продукции в 2024 году.