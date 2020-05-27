Всеобщая цифровизация поможет Cisco Systems выйти на новый уровень

27 мая 2020, 11:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций Cisco Systems.

Аналитики считают, что цифровая трансформация общества в связи с глобальной пандемией выступит драйвером роста бизнеса компании в посткризисный период. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $49, потенциал роста превышает 9%.

Cisco Systems — американская транснациональная компания, один из крупнейших в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования. Операционная деятельность компании ведется по четырем сегментам: инфраструктурные платформы, IT-приложения, безопасность и услуги консультирования и техподдержки. Кроме того, Cisco Systems известна собственной системой сертификации инженеров по компьютерным сетям, имеющей международное признание.



Большая часть продуктов и услуг Cisco имеет налаженные каналы сбыта и реализуется через партнеров, в том числе ведущих провайдеров телекоммуникационных услуг. С точки зрения географии большая доля продаж приходится на Америку, Европу, Ближний Восток и Африку, и только около 15% — на Азию.



Согласно исследованию, по итогам третьего фискального квартала выручка Cisco Systems снизилась на 7,6% (г/г) и составила $11,98 млрд, что на $130 млн превосходит консенсус-прогноз. При этом чистая прибыль на акцию составила 79 центов и на 8 центов превысила ожидания рынка. Операционная прибыль осталась на неизменном уровне $4,2 млрд, чистая прибыль снизилась на 2% до $3,4 млрд, показатель валовой маржи вырос с 64,6% до 66,6%. «В четвертом фискальном квартале компания ожидает снижения выручки на 8,5–11,5%, а чистую прибыль на акцию прогнозирует в диапазоне 72-74 цента», — сообщается в аналитической записке.



Аналитики ГК «ФИНАМ» отмечают, что последствия вспышки коронавируса оказали некоторое негативное влияние на финансовые результаты компании, однако вызванная карантинными мероприятиями стремительная цифровая трансформация самых разнообразных процессов в обществе неизбежно приведет к стабильному повышению спроса на сетевое оборудование, инфраструктуру для видеоконференций и компьютерную безопасность. По мнению аналитиков, это поможет Cisco успешно преодолеть кризисный период и выйти на новый уровень после завершения пандемии.



Акции Cisco Systems в 2019 году значительно отставали по доходности от американского рынка в целом, что было неоправданно с фундаментальной точки зрения. При этом на фоне текущего кризиса бумаги потеряли ощутимо меньше, чем рынок в целом. Учитывая, что Cisco уверенно сохраняет лидирующие позиции в всех ключевых рыночных сегментах в глобальном масштабе, аналитики «ФИНАМа» уверены в способности акций в полной мере отыграть прошлогоднее отставание и продемонстрировать доходность выше среднерыночной.



