Alibaba расширяет e-commerce и делает ставку на глобальную цифровую экосистему

3 марта 2021, 12:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Alibaba.

По мнению аналитиков, дальнейшее расширение онлайн-ритейла и экспансия цифровой экосистемы компании на глобальный рынок подержат высокие темы роста флагмана китайского e-commerce. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $312,1, потенциал роста составляет 29,1%.



Alibaba — безоговорочный лидер китайской интернет-торговли, контролирующий около 62% рынка. Многомиллиардный бизнес включает торговую площадку Alibaba.com, три шопинг-ресурса: Taobao, Tmall и AliExpress, а также ряд облачных, цифровых, логистических и инновационных потребительских сервисов. Текущая капитализация оценивается в $647 млрд.



Как отмечается в исследовании, индустрия e-commerce в 2020 году стала прямым бенефициаром пандемии, за счет чего финансовые результаты Alibaba существенно превзошли ожидания: «За III фискальный квартал 2020 года компания отчиталась о росте выручки на 43,9%, показатель EBITDA увеличился на 30,6%, а скорректированная чистая прибыль на акцию выросла на 29,5%». При этом повышение показателей было связано и с улучшением операционной деятельности, подчеркивают аналитики «ФИНАМа»: «Количество покупателей на площадках Alibaba за год выросло с 711 млн до 779 млн человек, а количество активных пользователей приложений достигло 902 млн против 824 млн годом ранее».



По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе рост бизнеса Alibaba будет обусловлен дальнейшим увеличением доли онлайн-ретейла в общем обороте розничной торговли КНР: ожидается, что к 2024 году она вырастет на 55% относительно уровня 2020 года, и компания сможет увеличить количество ежегодных покупателей на своих онлайн-платформах в Китае до 1 млрд.



Одновременно не менее важным драйвером станет расширение цифровой экосистемы Alibaba и усиление позиций на новых перспективных рынках, подчеркивают аналитики: «Благодаря стратегическим направлениям Alibaba собирается к 2036 году нарастить количество пользователей до 2 млрд, создать 100 млн рабочих мест и способствовать развитию 10 млн прибыльных малых и средних предприятий».



В частности, Alibaba может стать одним из мировых лидеров динамично развивающегося рынка облачных технологий: «Уже сейчас выручка данного направления растет на 60% в год и сопоставима с выручкой облачного сервиса Google, занимающего третье место в мире». Особого внимания, по мнению аналитиков, заслуживает финтех-направление компании, сосредоточенное в Ant Group, 33% которой принадлежит Alibaba: «В прошлом году оценка IPO Ant Group, которое называли крупнейшим в истории, доходила до $320 млрд, но первичное размещение было приостановлено из-за изменений регулирования в сфере финтеха. Возобновление IPO Ant Group может стать позитивным триггером для акций Alibaba».