Activision Blizzard концентрируется на самых перспективных направлениях видеоигр

25 августа 2020, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций Activision Blizzard.

Сильный баланс и хорошие темпы прироста выручки во II квартале 2020 года, а также развитие мобильного сегмента игр и сегмента eSports, благоприятно скажутся на капитализации эмитента. Аналитики рекомендуют «Покупать» акции компании с целевой ценой $95, потенциал роста — 12,7%.



Activision Blizzard (ATVI) — один из ведущих мировых производителей видеоигр. Игротека компании включает несколько сотен наименований, в том числе такие бестселлеры, как Call of Duty, Warcraft, StarCraft, Diablo и другие. В настоящее время игровая аудитория компании превышает 400 млн пользователей.



Производитель видеоигр продемонстрировал сильные финансовые результаты по итогам II квартала 2020 года, несмотря на разгар «коронакризиса». «Скорректированная выручка подскочила на 72,2% (г/г), до $2,08 млрд, на фоне резкого увеличения спроса на видеоигры в период локдаунов, введенных по всему миру, и превзошла как собственный прогноз менеджмента компании в размере $1,675 млрд, так и консенсус-прогноз на уровне $1,70 млрд», — говорится в исследовании. Аналитики обращают внимание, что цифровые продажи обеспечили свыше 85% общей выручки.



Хорошие результаты во II квартале 2020 года продемонстрировали ведущие франшизы Activision Blizzard, включая Overwatch, World of Warcraft, Call of Duty Mobile, Candy Crush: «Скорректированный показатель EBITDA подскочил почти в три раза, до $992 млн, а скорректированная прибыль на акцию взлетела на 155,3%, до 97 центов, и оказалась существенно выше средней оценки аналитиков на уровне 69 центов».



Преимуществом Activision Blizzard является сильный баланс: по итогам II квартала на счетах имелось $6,34 млрд денежных средств при долгосрочном долге $2,68 млрд. «В январе-июне Activision Blizzard сгенерировала операционный денежный поток в объеме $916 млн (рост на 51,7% (г/г)), направив $32 млн на капвложения и $316 млн — на дивидендные выплаты», — отмечается в аналитической записке.



Activision Blizzard продолжает экспансию в мобильном сегменте: уже началось тестирование Diablo Immortal — мобильной версии культовой франшизы. В скором времени следует также ожидать релиза новой игры в сегменте King Digital. Еще одним ключевым направлением менеджмент эмитента считает развитие индустрии eSports. Компания прилагает значительные усилия по популяризации киберспорта и уверенно превращает его в развлечение, доступное максимально широкой аудитории. Аналитики ГК «ФИНАМ» положительно оценивают меры, принятые Activision Blizzard по расширению своего присутствия в сегменте мобильных игр, а также планы по дальнейшей экспансии в перспективном сегменте киберспорта.



В исследовании отмечается, что большинство сотрудников Activision Blizzard продолжают работать удаленно. Впрочем, руководство компании твердо намерено выпустить в срок все намеченные на этот год игры.



Проведенная в 2019 году масштабная реструктуризация бизнеса позволила Activision Blizzard сосредоточить усилия на наиболее перспективных с точки зрения руководства направлениях за счет сокращения финансирования не оправдавших себя проектов. При этом, благодаря мерам по оптимизации затрат, компания сохранила хорошие показатели рентабельности, отмечают аналитики.