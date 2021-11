Назначение нового СЕО поддержат акции Activision Blizzard

30 ноября 2021, 11:15

Аналитики «Финама» провели исследование инвестиционной привлекательности компании Activision Blizzard, акции которой показали в ноябре значительную просадку из-за сексуального скандала и отсрочки ряда крупных релизов игр.

Эксперты отмечают, что перестановки в руководстве компании, скорее всего, стабилизируют ситуацию и повысят инвестиционную привлекательность Activision Blizzard. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой $84,4 на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 39,2%.



Activision Blizzard, Inc. — американская компания, один из крупнейших разработчиков и создателей видеоигр и развлекательного контента со штаб-квартирой в Калифорнии. Компания основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision, в 2016 году в ее структуру вошла King Digital Entertainment. Activision Blizzard создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств. Компания владеет легендарными франшизами, которые известны практически каждому: Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush и др.



В исследовании ФГ «Финам» отмечается, что в III квартале выручка Activision Blizzard составила $2,07 млрд, увеличившись на 5,9% в годовом исчислении. Отдельно порадовала инвесторов студия Blizzard, которая входит в структуру эмитента, отмечают аналитки: «Blizzard в III квартале увеличила выручку на 20% в годовом исчислении во многом благодаря релизу Diablo II: Resurrected. Первые недели продажи игры стали рекордными для компании за всю историю среди переизданных игр».



Компания продолжает сохранять положительные показатели прибыли даже на фоне значительного снижения котировок акций, которые в течение ноября потеряли почти 25%. Эксперты отмечают, что падение неоправданно с точки зрения производственной деятельности компании и связано, прежде всего, с внутрикорпоративными факторами: «В июле 2021 года после нескольких лет расследований началось судебное разбирательство о дискриминации и харассменте в отношении женщин, работающих в Activision Blizzard. Сотрудники Activision Blizzard требуют отставки Бобби Котика. Если это произойдет, то назначение нового СЕО может стать для инвесторов позитивным сигналом». Activision Blizzard активно работает над улучшением корпоративной среды и культуры, ежеквартально сообщая о достигнутом прогрессе. В частности, в III квартале текущего года компания увеличила штат сотрудников HR-отдела, ответственных за этику, жалобы и взаимоотношения между сотрудниками. Грамотные кадровые решения внутри компании должны стать дополнительном драйвером восстановления котировок акций.



Activision Blizzard имеет фундаментальные факторы привлекательности, которые дают эмитенту практически неограниченный запас прочности. В первую очередь, это большое количество успешных игровых франшиз, которые считаются культовыми среди игроков. Второй не менее важный фактор — низкая долговая нагрузка, благодаря чему компания будет комфортно чувствовать себя на фоне конкурентов в условиях ожидаемого роста процентных ставок. Среди прочих положительных моментов — пандемия COVID-19, благотворно сказавшаяся на индустрии компьютерных игр, появление новых игровых платформ, а также развитие киберспорта в целом.



Несмотря на внутрикорпоративные сложности и отсрочку ряда релизов, хороший имидж среди игроков и лидирующие позиции на рынке позволяют Activision Blizzard рассчитывать на дальнейший рост финансовых показателей и постепенное выравнивание котировок акций. По прогнозам аналитиков, в 2021 году выручка компании вырастет на 7,5%, в 2022 году — на 3,5%, а в 2023 году темпы роста ускорятся до 13,3% в годовом исчислении.