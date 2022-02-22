Суперпрограмма обратного выкупа делает Oracle интереснее Apple и Microsoft

22 февраля 2022, 11:45

Аналитики «Финама» провели исследование инвестиционной привлекательности Oracle — амнериканского лидера рынка облачных решений.

Высокие дивиденды и повсеместная миграция бизнеса в «облако» на фоне пандемии выступают главными драйверами роста котировок корпорации, отмечают эксперты. Бумаги эмтента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $108, что предполагает потенциал роста 43%.



Oracle — один из крупнейших провайдеров облачных сервисов, инфраструктурных решений и приложений для бизнеса. Продукты компании востребованы в различных отраслях, в том числе в автомобилестроении, телекоммуникациях, финансовой сфере, здравоохранении, промпроизводстве и нефтегазовой отрасли. Компания также предлагает специализированные решения для государственных и правительственных организаций.



Основным фактором привлекательности Oracle аналитики «Финама» называют стабильный рост финансовых показателей. Во II квартале 2022 финансового года, который закончился 30 ноября 2021 года, совокупная выручка Oracle увеличилась на 6% в годовом выражении до $10,4 млрд. Чистая прибыль выросла на 3% и составила $3,4 млрд.



Как отмечается в исследовании, компания может стать бенефициаром продолжающейся из-за пандемии массовой миграции бизнеса в «облако». Так, по данным IDC, сегодня уже 60% организаций используют гибридное «облако» и нуждаются в соответствующем ПО. В долгосрочной перспективе глобальный рынок облачных вычислений может вырасти до $1,2 трлн к 2028 году и до $1,5 трлн к 2030-му, прогнозирует Grand View Research. Что касается Oracle, то среднегодовые темпы роста ее выручки в ближайшие несколько лет составят около 5%.



По мнению экспертов «Финама», рост капитализации компании обеспечат уникальные на рынке продукты. Например, в 2020 году Oracle представила Oracle Autonomous Database — единственную в своем роде самоуправляемую базу данных с внедренной технологией машинного обучения, а также MySQL HeatWave — облачную службу со встроенным высокопроизводительным ускорителем запросов. Эти продукты на долгие годы могут обеспечить компании лидерство на глобальном рынке, прогнозируют аналитики.



Одновременно среди ключевых для Oracle рисков аналитики «Финама» отмечают в первую очередь конкуренцию со стороны Amazon, Google и Microsoft. «Продукты Oracle обладают рядом преимуществ, однако, чтобы удержать технологическое лидерство в будущем, потребуются значительные инвестиции. Кроме того, ужесточение монетарной политики в Европе и США может вызвать повышенную волатильность в акциях технологических компаний, которые традиционно чувствительно реагируют на изменение процентных ставок», — подчеркивается в исследовании.



На этом фоне важным фактором инвестиционной привлекательности Oracle является ее приверженность последовательному повышению дивидендных выплат. При этом эмитент регулярно выплачивает ежеквартальные дивиденды с 2009 года. «По оценкам, в 2022 фискальном году совокупные выплаты составят $1,28 на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 1,6% годовых», — отмечается в исследовании «Финама».



Кроме того, подчеркивают аналитики, Oracle входит в пятерку ведущих компаний на американском рынке по масштабам операций buyback. В прошлом году компания выкупила собственных акций на общую сумму $26,7 млрд, а также объявила об увеличении программы обратного выкупа на $10 млрд. Стоит отметить, что по сравнению с другими эмитентами из топ-5 (Apple, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft) для Oracle соотношение объема buyback к капитализации существенно выше — за последний год оно превысило 10%.

