Облачные сервисы, поколение 5G, стриминг и онлайн-торговля - куда инвестировать

17 февраля 2021, 10:45

Аналитики «ФИНАМа» разработали инвестиционную стратегию по ТМТ-сектору.

По мнению экспертов, в 2021 году темпы роста отрасли существенно вырастут благодаря глобальной экспансии лидеров рынка, а главными ее драйверами станет развитие облачных сервисов, внедрение стандарта 5G и расширение электронной коммерции. Инвесторам стоит обратить внимание на акции SalesForce, T-Mobile, Spotify, Wish и не только.



Как отмечается в исследовании, ТМТ-сектор, включающий телекоммуникационные, медиа- и технологические компании, оказался весьма устойчивым к негативным последствиям кризиса, снизившись в целом только на 3%: «Самый сильный удар пандемия нанесла по сегменту аппаратного обеспечения, где выручка упала на 8%. Наиболее незначительные потери понесли телекомы – их выручка снизилась на 2%». При этом рекордное количество новых IPO, прошедших в 2020 году, значительно расширило выбор для инвестиций в сегментах облачных технологий, больших данных и бизнес-аналитики, финтеха и электронной коммерции.



Аналитики подчеркивают, что на фоне ускоренной цифровизации экономики главным трендом в 2021 году станет опережающее развитие сектора: «Затраты корпораций на ИКТ будут расти быстрее, чем ожидалось. По прогнозам, в 2021 году рост составит 6%, а в 2022 году – около 5%». При этом быстрее остальных будут восстанавливаться сегменты корпоративного программного обеспечения (+7,4%), дата-центры (+6,2%) и ИТ-сервисы (+5,5%). Высокие темпы будут поддерживаться за счет расширения глобальной экспансии американских лидеров рынка в страны остального мира, где нет возможностей для развития самостоятельных игроков.



Облачные сервисы будет расти еще более динамично, прибавляя около 19% в горизонте как минимум следующих двух лет, прогнозируют аналитики. В этом сегменте рекомендуется присмотреться к бумагам SalesForce (CRM), которая в прошлом году была включена в индекс Dow Jones Industrial Average. По оценкам экспертов, стоимость акций эмитента может продемонстрировать рост на 28% до конца года.



Для телекомов ключевым драйвером развития станет внедрение стандарта 5G, благодаря которому операторы смогут предложить потребителям новые виды услуг в области медиаконтента. Среди компаний сектора аналитики выделяют T-Mobile (TMUS), стоимость акций которой выросла на 56% в 2020 году, а текущий апсайд оценивается в 30%. В медийном сегменте, по мнению аналитиков, инвесторы будут делать ставку на развитие стриминга: «Успехи Netflix, акции которой в 2020 году подорожали на 52%, и особенно Spotify, выросшей на 134%, стимулируют вкладывать во все, что может быть связано с доставкой контента по IP».



В качестве одного из самых перспективных направлений аналитики «ФИНАМа» выделяют электронную коммерцию, показавшую кратное увеличение продаж в период пандемии: «Объем мировой розничной торговли оценивается в $26 трлн, при этом доля онлайн-продаж составляет пока лишь 16%. Ожидается, что к 2023 году она возрастет до 22%». Здесь, по мнению авторов исследования, стоит обратить внимание на компании, успешно вышедшие на IPO в 2020 году, в частности маркетплейс Wish (WISH), который разместился относительно недорого и обладает перспективами роста.