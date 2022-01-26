26 января 2022, 9:45

Цифровая трансформация подстегнула спрос на облачные сервисы и кибербезопасность

Аналитическое управление ФГ «Финам» представило инвестиционную стратегию по ТМТ-сектору. В исследовании отмечается, что затянувшаяся пандемия укрепила тренд на цифровую трансформацию, увеличив и без того высокий спрос на сегменты кибербезопасности, платежных решений, облачных сервисов и полупроводникового оборудования. На этом фоне интересно выглядят бумаги Global Payments, Microsoft и Check Point.



Цифровая трансформация бизнеса и государства (DX) на фоне затянувшейся пандемии становится крупнейшим сегментом затрат на сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как отмечается в исследовании ФГ «Финам», если всего 5 лет назад к цифровой трансформации можно было отнести лишь четверть глобального рынка ИКТ, то в 2022 году на ее долю придется уже порядка 40% затрат: «По прогнозам IDC, с 2021-го до 2025 года объем расходов на DX вырастет практически в 2 раза и может достичь $2,8 трлн при совокупном среднегодовом темпе роста 16,4%. Объем инвестиций в цифровую трансформацию превзойдет совокупные затраты на все другие виды ИКТ и в совокупности за 5 лет превысит $10 трлн».



Одним из сегментов, которые можно легко автоматизировать и поставить на поток, являются платежные решения, констатируют аналитики «Финама». Актуальными тенденциями в данном направлении станут, в частности, отказ от банковских карт в пользу виртуальных, ускорение транзакций, увеличение числа способов платежей и интеграция платежных систем в облачное ПО. В этой связи перспективно выглядят бумаги Global Payments, предлагающей платежные решения для цифровой экономики на стыке традиционных финансов и финтеха. «Рост доходов компании, который подстегнет развитие e-commerce, будет обеспечиваться за счет увеличения числа транзакций, совокупного денежного объема транзакций, распространения тренда BNPL (“buy now, pay later”) и высокого спроса на платежные решения POS (point of sales), — отмечается в исследовании. — Бумаги эмитента рекомендуется покупать с целевой ценой $179,6, потенциал роста превышает 23%».



Еще одним бенефициаром цифровой трансформации аналитики называют облачные решения. Бизнес вынужден мигрировать в «облако» и внедрять облачные приложения — без этого невозможно использование технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. «Согласно данным Gartner, в 2020 году только 9,1% совокупных IT-затрат организаций приходилось на содержание облачных сервисов, но к 2024 году их доля может вырасти до 14,2%. В денежном выражении затраты организаций на облачные сервисы к 2024 году могут расшириться с текущих $125 млрд до $300 млрд», — сообщается в исследовании. От перехода бизнеса в «облако» выигрывает Microsoft Corporation, для которой этот сегмент является ключевым и останется лидирующим по темпам роста в ближайшие 2-3 года. Аналитики отмечают, что увеличение спроса на рынке облачных хранилищ позитивно отразится на финансовых результатах корпорации, и рекомендуют «Покупать» ее акции с целевой ценой $354,31 (апсайд +16%).

