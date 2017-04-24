Check Point представляет архитектуру безопасности будущего - Infinity

24 апреля 2017, 9:45

Check Point представляет Check Point Infinity — архитектуру кибербезопасности, разработанную для решения критически важных задач по безопасности бизнеса.

Check Point Infinity — это первая консолидированная система безопасности, которая защищает данные в сети, облаке и на мобильных устройствах, обеспечивая заказчикам беспрецедентный уровень предотвращения растущего числа кибератак.



«Check Point Infinity — это кульминация нашего видения систем кибербезопасности, объединяющая высочайший уровень безопасности, аналитики и управления в сети, облаке и на мобильных устройствах, — сообщает Василий Дягилев, глава представительства компании Check Point Software Technologiesв России и СНГ. — Эта архитектура призвана помочь организациям идти в ногу с динамично развивающимися информационными технологиями. Принцип очень прост — единая архитектура безопасности обеспечит безопасность бизнеса в любой среде, обеспечивая наиболее эффективную и продуктивную эксплуатацию ИТ».



Check Point Infinity предлагает уникальное сочетание трех ключевых элементов:



1) Одна платформа безопасности: использование общих платформ, обмен информацией об угрозах и открытая инфраструктура для обеспечения абсолютной безопасности во всех сетях, в облаке и на мобильных устройствах;



2) Мгновенное предотвращение угроз: блокировка самых сложных известных и неизвестных атак до их начала;



3) Консолидированная система: единое управление, модульное управление политиками и возможность отслеживания угроз реализовано на единой панели управления безопасностью;



Единая архитектура Check Point Infinity позволяет компаниям контролировать уровень безопасности, чтобы защищать все ИТ-процессы и управлять ими как единой архитектурой. Это позволит улучшить производительность бизнеса заказчиков.