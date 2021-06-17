До конца 2021 года в мире будет более 500 миллионов 5G-подписок

17 июня 2021, 12:15

Компания Ericsson прогнозирует, что к концу 2021 количество мобильных 5G-подписок превысит 580 млн.

При этом ежедневно число новых 5G-соединений через мобильные устройства будет расти на 1 млн. Так, 5G бьет рекорды по темпам внедрения в мире и в 2026 году покроет 60% населения к концу 2026 года - около 3,5 млрд подписок.



5G растет быстрее 4G. Так, количество подписок на 5G превысит миллиард на 2 года раньше, чем 4G за тот же период. Основными факторами этого является готовность Китая на ранних этапах внедрять 5G-сети, а также большая доступность коммерческих 5G-устройств. Более 300 моделей смартфонов с поддержкой 5G уже анонсировано или представлено по всему миру.



По прогнозам, такой коммерческий 5G-всплеск будет продолжаться. Важность надежного соединения стимулирует распространение 5G, ведь это ключевой элемент экономического восстановления после COVID-19.



Однако запуск 5G происходит неравномерно. Европа медленнее внедряет технологию и уступает по темпам Китаю, США, Корее, Японии и Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. В 2019 году рынки стран Персидского залива одними из первых в мире представили коммерческие услуги 5G. Таким образом, к 2026 году они смогут получить 62 миллиона 5G-подписок суммарно. Это второй по месту рынок распространения 5G в мире. Всего в регионах Северной Америки и странах Персидского залива мобильные подключения к 5G составят 84% и 73% всех мобильных подписок. При этом в Северо-Восточной Азии будет наибольшая доля 5G-подписок - на уровне 1,4 миллиарда.



“Это знаковое 20-е издание Ericsson Mobility Report показывает, что мы находимся на новом этапе эры 5G. При этом ускоряется внедрение и расширение покрытия на таких новых рынках, как Китай, США и Южная Корея. Сейчас настало время воплотить лучшие инновационные практики и показать все преимущества 5G. Бизнес и общество также готовятся жить в постпандемическом мире, а цифровизация на основе 5G играет в этом решающую роль”, — комментирует Фредрик Джейджлинг (Fredrik Jejdling), исполнительный вице-президент и руководитель сетей, Ericsson



Передача данных продолжает расти из года в год. Глобальный мобильный трафик данных - за исключением трафика, генерируемого фиксированным беспроводным доступом - превысил 49 ЭБ в месяц в конце 2020 года. По прогнозам, он вырастет примерно в 5 раз и достигнет 237 ЭБ в месяц в 2026 году. Смартфоны, которые сейчас генерируют 95% этого трафика, также потребляют больше данных, чем раньше. Сейчас в мире на 1 смартфон приходится в среднем более 10 ГБ данных в месяц и, по прогнозам, этот показатель достигнет 35 ГБ в месяц до конца 2026 года.



Поставщики услуг 5G-связи на первом месте во внедрении фиксированного беспроводного доступа



Пандемия COVID-19 ускоряет цифровизацию, а также показывает важность надежного высокоскоростного мобильного широкополосного подключения и усиливает потребность в нем. Почти девять из десяти поставщиков услуг связи (ППС), которые запустили 5G, предоставляют и фиксированный беспроводной доступ (4G и/или 5G). Это важно делать на перспективу, ведь трафик фиксированной беспроводной доступ возрастет в семь раз и достигнет 64 ЭБ в 2026 году.