Ericsson представляє нове рішення для надання послуг важливого зв'язку 5G

Ericsson представила Time-Critical Communication - програмне е2е-рішення для публічних і виділених мереж 5G в будь-яких частотних діапазонах, яке гарантуватиме стабільно низьку затримку і високу надійність роботи критично важливих додатків інтернету речей (Critical IoT) для підприємств і різних сфер життя суспільства.
Рішення Ericsson Time-Critical Communication - це інноваційна розробка Ericsson, що враховує всі вимоги і переваги сертифікованого 3GPP стандарту URLLC (Ultra-Reliable Low latency Communication) - це дозволяє досягти максимального ефекту при усуненні основних причин затримок у передачі даних і обривів підключень.
Рішення Ericsson Time-Critical Communication відрізняється швидкістю розгортання, яке здійснюється шляхом оновлення програмного забезпечення і активації цього продукту в мережах 5G з локальним або широким покриттям. Нове рішення покращує користувацький досвід в хмарних іграх і при використанні послуг доповненої і віртуальної реальності (AR / VR) в мережах поліпшеного мобільного широкосмугового доступу і мережах фіксованого мобільного зв'язку (Fixed Wireless Access).
При розробці Ericsson Time-Critical Communication використовувалася велика експертиза Ericsson в області мережі радіодоступу, транспортної мережі, ядра мережі 5G, управління послугами та оркестрації, систем BSS і послуг техпідтримки. Рішення Ericsson забезпечує стабільно низьку е2е-затримку (від 50 мс до 1 мс) з гарантованим показником (99,9-99.999%) - все це дозволяє створювати масштабовані сценарії використання, для яких час затримки має критично важливе значення.
«Ericsson продовжує представляти інноваційні рішення для мереж 5G, що сприяють повсюдному поширенню технологій 5G. Програмне рішення Time-Critical Communication дає потужний імпульс для розвитку мереж 5G - наші замовники отримали нові можливості для створення послуг для користувачів, підприємств та суспільства, які будуть ефективно приносити дохід від технологій 5G », - коментує глава напрямку мереж компанії Ericsson Пер Нарвінгер (Per Narvinger).
Багатьом сценаріями використання потрібно гарантована мінімальна затримка і стабільно висока продуктивність з параметрами, які неможливо реалізувати в діючих 4G і 5G мережах. Нове рішення враховує ці потреби і дозволяє повністю розкрити потенціал технологій 5G.
Завдяки новому рішенню 2,5 млрд геймерів з різних країн світу зможуть грати в мобільні ігри без затримок, а 5G-абоненти - користуватися послугами із застосуванням технологій розширеної реальності (XR). Нове рішення також буде затребуване підприємствами і галузями, для діяльності яких необхідно надійне підключення до мережі з високою продуктивністю.
Последние новости
- Связь | Сегодня, 10:45
Ericsson представляє нове рішення для надання послуг важливого зв'язку 5G
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Укрпошта встановить нову фронт-офісну систему
- Гаджеты | Сегодня, 9:45
Panasonic KX-TU456 - обновленная версия популярной "раскладушки"
- Интернет | Сегодня, 9:15
Бізнес клієнти ПриватБанку масово переходять на Smart-ID
- Софт | Вчера, 13:15
В геймплейном трейлере сезона "Побег" представили новую карту Apex Legends
- Бизнес | Вчера, 12:45
Alibaba потеряла за год $344 млрд рыночной капитализации
- Бизнес | Вчера, 12:15
PayPal опровергла слухи о покупке социальной сети Pinterest за $45 млрд
- Гаджеты | Вчера, 11:45
Смартфон Moto G200 получит процессор Snapdragon 888 и 108-Мп камеру
- Технологии | Вчера, 11:15
Электромобиль Arcfox Alpha S на базе Huawei HarmonyOS начнут продавать в IV кв
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 15:37
Установка домашнего кинотеатра с "KievInstall": подключение, настройка, монтаж домашнего кинотеатра в Киеве
- Фотогалереи | 18 октября, 8:06
Netgear представила первую в мире четырёхдиапазонную Mesh-систему Wi-Fi 6E
- Фотогалереи | 18 октября, 7:04
MSI готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 6600 Armor V1
- Обзоры | 17 октября, 21:42
Hator Skyfall TKL (HTK-660) – подсветка RGB, два варианта подключения к ПК и не только!
- Аналитика | 17 октября, 14:34
Самое интересное за неделю. Выпуск №76 - новинки Nokia и Amazfit
- Обзоры | 16 октября, 16:08
Gelius Pro Index Pro Blue – "измеряют все"!
- Аналитика | 3 октября, 22:53
Самое интересное за неделю. Выпуск №75 - анонс Logitech MX Keys Mini и презентация Oppo Smart TV K9
- Обзоры | 1 октября, 15:00
Gelius Air ANC GA HP-007 Black – “без пяти минут флагман”!
- Обзоры | 30 сентября, 14:47
Amazfit Bip U Pro - стильные смарт-часы в защищенном корпусе за недорого!
Популярные новости
- Бизнес | Позавчера, 14:45
Скидки в честь второй годовщины ОРРО в Украине 5.00
- Бизнес | 24 октября, 15:03
Как купить технику в Фокстрот в условиях карантина 5.00
- Связь | Сегодня, 10:45
Ericsson представляє нове рішення для надання послуг важливого зв'язку 5G 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Укрпошта встановить нову фронт-офісну систему 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 9:45
Panasonic KX-TU456 - обновленная версия популярной "раскладушки" 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:15
Бізнес клієнти ПриватБанку масово переходять на Smart-ID 0.00
- Софт | Вчера, 13:15
В геймплейном трейлере сезона "Побег" представили новую карту Apex Legends 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:45
Alibaba потеряла за год $344 млрд рыночной капитализации 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:15
PayPal опровергла слухи о покупке социальной сети Pinterest за $45 млрд 0.00