27 октября 2021, 10:45

Ericsson представляє нове рішення для надання послуг важливого зв'язку 5G

Ericsson представила Time-Critical Communication - програмне е2е-рішення для публічних і виділених мереж 5G в будь-яких частотних діапазонах, яке гарантуватиме стабільно низьку затримку і високу надійність роботи критично важливих додатків інтернету речей (Critical IoT) для підприємств і різних сфер життя суспільства.



Рішення Ericsson Time-Critical Communication - це інноваційна розробка Ericsson, що враховує всі вимоги і переваги сертифікованого 3GPP стандарту URLLC (Ultra-Reliable Low latency Communication) - це дозволяє досягти максимального ефекту при усуненні основних причин затримок у передачі даних і обривів підключень.



Рішення Ericsson Time-Critical Communication відрізняється швидкістю розгортання, яке здійснюється шляхом оновлення програмного забезпечення і активації цього продукту в мережах 5G з локальним або широким покриттям. Нове рішення покращує користувацький досвід в хмарних іграх і при використанні послуг доповненої і віртуальної реальності (AR / VR) в мережах поліпшеного мобільного широкосмугового доступу і мережах фіксованого мобільного зв'язку (Fixed Wireless Access).



При розробці Ericsson Time-Critical Communication використовувалася велика експертиза Ericsson в області мережі радіодоступу, транспортної мережі, ядра мережі 5G, управління послугами та оркестрації, систем BSS і послуг техпідтримки. Рішення Ericsson забезпечує стабільно низьку е2е-затримку (від 50 мс до 1 мс) з гарантованим показником (99,9-99.999%) - все це дозволяє створювати масштабовані сценарії використання, для яких час затримки має критично важливе значення.



«Ericsson продовжує представляти інноваційні рішення для мереж 5G, що сприяють повсюдному поширенню технологій 5G. Програмне рішення Time-Critical Communication дає потужний імпульс для розвитку мереж 5G - наші замовники отримали нові можливості для створення послуг для користувачів, підприємств та суспільства, які будуть ефективно приносити дохід від технологій 5G », - коментує глава напрямку мереж компанії Ericsson Пер Нарвінгер (Per Narvinger).



Багатьом сценаріями використання потрібно гарантована мінімальна затримка і стабільно висока продуктивність з параметрами, які неможливо реалізувати в діючих 4G і 5G мережах. Нове рішення враховує ці потреби і дозволяє повністю розкрити потенціал технологій 5G.



Завдяки новому рішенню 2,5 млрд геймерів з різних країн світу зможуть грати в мобільні ігри без затримок, а 5G-абоненти - користуватися послугами із застосуванням технологій розширеної реальності (XR). Нове рішення також буде затребуване підприємствами і галузями, для діяльності яких необхідно надійне підключення до мережі з високою продуктивністю.

