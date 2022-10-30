TP-Link Archer T2U - бездротовий двохдіапазонний USB-адаптер

30 октября 2022, 10:25

Підтримка бездротового стандарту AC 600 - передача даних в двох частотних діапазонах на швидкості до 433/150 Мбіт/с.

Мініатюрний пристрій для швидкісного підключення по стандарту бездротового зв'язку наступного покоління.

Використання двох частотних діапазонів для перегляду потокового HD-відео і онлайн ігор без розривів з'єднання.

Надійний захист: підтримка типів шифрування WEP 64/128, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES).

Інтерфейси - USB 2.0.

Стандарти бездротових мереж - IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 b.

Діапазон частот (прийом і передача) - 2400-2483,5 МГ, 5150-5350 МГц, 5650-5725 МГц.

Сертифікація: CE, FCC, RoHS.

Розміри (ШхДхВ):41×19,5×8,7 мм.

Гарантія 24 міс.

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