Старт продажів нового Linksys EA6350v4

13 мая 2022, 21:59

Двохдіапазонний маршрутизатор з підтримкою стандарту 802.11 ac (швидкість передачі даних до 867 Мбіт/с).

Завдяки зовнішнім антенам збільшена зона покриття. Технологія Beamforming оптимізує продуктивність і зменшує перешкоди дозволяючи створити максимально комфортний і швидкий зв'язок з мережею Інтернет. Простота налаштування, управління маршрутизатором і батьківським контролем, як локально так з будь-якої точки світу, використовуючи технологію Linksys Smart WI-FI.