Старт продажів нового Linksys EA6350v4

Двохдіапазонний маршрутизатор з підтримкою стандарту 802.11 ac (швидкість передачі даних до 867 Мбіт/с).
Завдяки зовнішнім антенам збільшена зона покриття. Технологія Beamforming оптимізує продуктивність і зменшує перешкоди дозволяючи створити максимально комфортний і швидкий зв'язок з мережею Інтернет. Простота налаштування, управління маршрутизатором і батьківським контролем, як локально так з будь-якої точки світу, використовуючи технологію Linksys Smart WI-FI.
USB3.0 — перетворює ваш маршрутизатор високошвидкісний метацентр.
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Сумісність з широким набором пристроїв
Підтримка всіх пристроїв стандарту a/b/g/n/ac
Одночасна робота у двох діапазонах 2.4 + 5 ГГц
Збільшення смуги пропускання мережі вдвічі для запобігання перешкод і підвищення пропускної здатності
Чотири порти 10/100/1000 для підключення провідних пристроїв на швидкості в 10 разів більше швидкості Fast Ethernet
Можливість підключення до мережі різних пристроїв, наприклад, зовнішніх жорстких дисків і принтерів
Захист мережі за допомогою шифрування WPA2 і брандмауер SPI
Просте управління доступом до даних будинку або в іншому місці за допомогою Smart Wi-Fi
Гостьова мережа