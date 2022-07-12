2-діапазонний маршрутизатор Linksys EA6350

Двохдіапазонний маршрутизатор з підтримкою стандарту 802.11 ac (швидкість передачі даних до 867 Мбіт/с). Завдяки зовнішнім антенам збільшена зона покриття.
Технологія Beamforming оптимізує продуктивність і зменшує перешкоди дозволяючи створити максимально надійний зв'язок.
Простота налаштування, управління маршрутизатором і батьківським контролем, як локально так з будь-якої точки світу.
Підтримка всіх пристроїв стандарту a/b/g/n
Збільшення смуги пропускання мережі вдвічі для запобігання перешкод і підвищення пропускної здатності
Чотири порти 10/100/1000 для підключення провідних пристроїв на швидкості в 10 разів більше швидкості Fast Ethernet
Потужні підсилювачі сигналу забезпечують відмінне покриття і стійку роботу
Можливість підключення до мережі різних пристроїв, наприклад зовнішніх жорстких дисків і принтерів
Защита сети с помощью шифрования WPA2 и брандмауэр SPI
Простое управление доступом к данным дома или в другом месте с помощью Smart Wi-Fi
Защита сети без усилий при обеспечении гостям доступа к сети Wi-Fi
Технология определения приоритета трафика с обеспечением более качественного воспроизведения музыки, голоса и видео
Встроенный медиа-сервер DLNA обеспечивает потоковую передачу файлов мультимедиа на телевизор, игровую приставку, PS3 или другие устройства с поддержкой DLNA
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