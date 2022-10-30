TP-LINK Archer AX55

30 октября 2022, 7:18

Бездротовий маршрутизатор (роутер) класу AX3000 з підтримкою стандарту Wi-Fi 6, портом USB 3.2 Gen1.

Дана модель пропонується, як рішення, що призначене для створення швидкодіючих домашніх або малих офісних бездротових/кабельних мереж з низькими затримками і високою швидкістю передачі даних.

Оснащений одним WAN-портом Gigabit Ethernet і трьома гігабітними LAN-портами (до 1 Гбіт/с).

гігабітний Wi-Fi 6 - швидкість до 2402 Мбіт/с на 5 ГГц і до 574 Мбіт/с на 2.4 ГГц для більш плавучих потоків відео і швидких завантажень;

технологія OFDMA збільшує продуктивність у чотири рази для одночасного з’єднання великої кількості пристроїв;

ультранизька затримка - прискорена реакція під час онлайн-ігри та відеозвонків;

розширена зона покриття Wi-Fi - чотири високопровідні зовнішні антени і технологія Beamforming для більш стабільного Wi-Fi в усьому будинку;

TP-Link HomeShiide - надійний захист від кібератак;

підтримка OneMesh - використовуйте підсилювачі OneMesh, щоб створити покриття у всьому будинку і не втрачати сигнал під час пересування.



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