Маршрутизатор TL-WR840N TP-LINK

28 сентября 2022, 13:45

Комбінований пристрій для дротового/бездротового доступу, призначений спеціально для використання вдома чи в умовах малих офісних груп.

Маршрутизатор TL-WR840N забезпечує виняткові показники бездротової передачі даних. Це ідеальне рішення для забезпечення потокового перегляду відео у форматі HD, а також для VoIP та онлайн-ігор. Кнопка ⚙ WPS (Wi-Fi Protected Setup) забезпечує шифрування WPA2, що дозволяє захистити мережу від зовнішніх загроз.

Серед інших особливостей варто відзначити наступні:

Забезпечення швидкості бездротового з'єднання до 300 Мбіт/с

Технологія 2T2R MIMO, що забезпечує підвищену пропускну здатність на великих відстанях

Швидке налаштування захисту (шифрування WPA) одним натисканням кнопки WPS

Підтримка функції WDS для розширення мережі

Підтримка функції QoS, що гарантує якість роботи з програмами мультимедіа та IP-телефонією

Кнопка увімкнення та відключення WI-FI

Підтримка функції батьківського контролю для обмеження доступу до певних Інтернет-ресурсів

Підтримка функції віртуального сервера, спеціальних додатків та DMZ дозволить створити веб-сайт у вашій локальній мережі

Підтримка функції Auto-mail для системного журналу робить зручною процедуру керування маршрутизатором

Зворотна сумісність з пристроями, що підтримують стандарти 802.11 b/g

Помічник із швидкого налаштування (Easy Setup Assistant) забезпечує просту та швидку установку

Прекрасний зовнішній вигляд, можливість кріплення на стіну або горизонтальне встановлення на столі



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