Точка доступу HP 417 (JG972A)

26 июля 2022, 19:53

Низькопрофільна універсальна настінна точки доступу серії HP 417 802.11n оснащена інтерфейсами дротового та бездротового зв'язку.

Пристрій володіє одним портом GbE для каскадування, трьома Ethernet-портами 100BASE-T, бездротовою точкою доступу 802.11b/g/n та наскрізним портом RJ-45.

Поєднання цих інтерфейсів забезпечує широкий вибір варіантів підключення. Порт Ethernet можна використовувати як порт живлення IEEE 802.3af для електропостачання пристроїв IP-телефонії.

Для пристрою потрібний лише один кабель PoE.



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