13 октября 2023, 10:15

США передадуть Україні велику партію Switchblade 600, — Newsweek

Switchblade 600 призначений для знищення ворожих танків та бронетехніки на полі бою. Дальність його дії – до 90 км.


Оцените новость:
  • 0 оценок