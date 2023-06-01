1 июня 2023, 11:45

100 танків Leopard-1 будуть доставлені в Україну раніше очікуваного терміну

Німецький Rheinmetall дуже багато працював, щоб підготувати їх до бою. Загалом буде поставлено близько 230 танків і 1550 одиниць бронетехніки.


Оцените новость:
  • 0 оценок