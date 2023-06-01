100 танків Leopard-1 будуть доставлені в Україну раніше очікуваного терміну

Німецький Rheinmetall дуже багато працював, щоб підготувати їх до бою. Загалом буде поставлено близько 230 танків і 1550 одиниць бронетехніки.
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