Нам зараз потрібна далекобійна зброя, балістичні ракети ATACMS та літаки - Ігнат

24 июля 2023, 8:35

«На жаль, не вдається знищувати усі повітряні цілі, «Калібри» можемо збивати, але засобів виявлення і знищення ворожих ракет недостатньо, аби покрити усю територію України. За попередньою інформацією ворог застосував до 4 ракет П-800 «Онікс» по Одещині.

Ворог використовує і ракети Х-22, старі радянські ракети, і навіть якщо половина таких ракет долітає, це великі руйнації і велике страждання саме для мирних мешканців, бо летять вони неточно.Є у нас засоби впливу на ракети «Онікс» за допомогою РЕБ, але такі ракети летять швидко і низько. Тож їх складно виявляти і знищувати, але наші Сили оборони намагаються це робити. Нам зараз потрібна далекобійна зброя, балістичні ракети, такі як ATACMS, ну і звісно, F-16, що дасть нам змогу знищувати не лише комплекси базування ворожих ракет, а й кораблі, з яких нещодавно завдавали ударів по нашому агропромисловому комплексу".