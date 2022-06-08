Ubiquiti PowerBeam M2-400 (PBE-M2-400)

8 июня 2022, 13:15

Зовнішня точка доступу для бездротового з'єднання на частоті 2.4 ГГц. Режими роботи Station, CPE.

PowerBeam M2-400 є потужним зовнішнім пристроєм для створення бездротового з'єднання, що об'єднало в собі антену і модуль wi-fi.

Побудовано на базі технологій InnerFeed (інтеграція радіосистеми в опромінювач антени) та AirMax (протокол TDMA).

M2-400 - проста, але надзвичайно потужна та надійна точка доступу, що здатна передавати дані на швидкості до 100 Мбіт/с. Повне поєднання антени та радіосистеми пристрою дозволило створити високостійку систему доступу.

Основне використання пристрою – потужний клієнтський пристрій у мережі AirMax.

При використанні двох PowerBeam M2 можливе створення лінків на великі відстані.

Комплект включає: опромінювач, рефлектор, блок живлення PoE і кріплення на кронштейн або щоглу. Блок живлення PoE встановлюється в приміщенні, а на пристрій тягнеться екранована кручена пара зовнішнього виконання з RJ-45 конекторами.

Операційна система - AirOS

Режим роботи - CPE/PtP

Стандарт передачі даних - 802.11g/n airMAX

Робочий діапазон частот - 2412-2462 МГц

Ширина каналу - 5/8/10/20/30/40 Гц

Кількість портів 10/100 Мбіт - 1

Максимальна швидкість радіоканалу - 300 Мбит/c

Підтримка MIMO - 2x2

Потужність передавача - до 28dBm (600 мВт)

Частота процесора - 560МГц

Об'єм RAM - 64MB

Об'єм ROM - 8MB

Матеріал корпуса - Метал / Стійкий до УФ пластик

Розміри без упаковки - 420x420x289 мм

Робоча температура - від -40 до +70°С

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