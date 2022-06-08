Ubiquiti PowerBeam M2-400 (PBE-M2-400)

Зовнішня точка доступу для бездротового з'єднання на частоті 2.4 ГГц. Режими роботи Station, CPE.
PowerBeam M2-400 є потужним зовнішнім пристроєм для створення бездротового з'єднання, що об'єднало в собі антену і модуль wi-fi.
Побудовано на базі технологій InnerFeed (інтеграція радіосистеми в опромінювач антени) та AirMax (протокол TDMA).
M2-400 - проста, але надзвичайно потужна та надійна точка доступу, що здатна передавати дані на швидкості до 100 Мбіт/с. Повне поєднання антени та радіосистеми пристрою дозволило створити високостійку систему доступу.
Основне використання пристрою – потужний клієнтський пристрій у мережі AirMax.
При використанні двох PowerBeam M2 можливе створення лінків на великі відстані.
Комплект включає: опромінювач, рефлектор, блок живлення PoE і кріплення на кронштейн або щоглу. Блок живлення PoE встановлюється в приміщенні, а на пристрій тягнеться екранована кручена пара зовнішнього виконання з RJ-45 конекторами.
Операційна система - AirOS
Режим роботи - CPE/PtP
Стандарт передачі даних - 802.11g/n airMAX
Робочий діапазон частот - 2412-2462 МГц
Ширина каналу - 5/8/10/20/30/40 Гц
Кількість портів 10/100 Мбіт - 1
Максимальна швидкість радіоканалу - 300 Мбит/c
Підтримка MIMO - 2x2
Потужність передавача - до 28dBm (600 мВт)
Частота процесора - 560МГц
Об'єм RAM - 64MB
Об'єм ROM - 8MB
Матеріал корпуса - Метал / Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки - 420x420x289 мм
Робоча температура - від -40 до +70°С
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