Точка доступу Ubiquiti IsoStation M5 (IS-M5)

13 сентября 2022, 12:15

Клієнтський пристрій (CPE) зовнішнього використання для створення бездротового з'єднання 5 ГГц (802.11 a/n, до 300Мбіт/c).

Режими роботи PtP, CPE. Кут 〰 випромінювання 45 град, потужність 25 dBm, посилення антени 14 dBi. У версії Gen 2 встановлено додатково радіомодуль 2.4 ГГц для налаштування моделі з мобільних пристроїв.

IsoStation M5 призначений для використання в якості клієнтського обладнання або побудови радіомостів.

Характеристики променя дозволяють спільно розміщувати пристрої, не втрачаючи при цьому їх ефективності, і забезпечують більш високу щільність секторів.

Є можливість використовувати антену з ширшою діаграмою спрямованості, тим самим формувати необхідну ширину випромінювання під конкретний випадок розгортання мережі та враховуючи умови довкілля.

У пристрій додатково встановлено модуль 2.4 ГГц Wi-Fi для доступу до інтерфейсу конфігурації airOS через фірмовий мобільний додаток UMobile (доступно в App Store і Google Play). Програма дозволяє виконувати ⚙⚙⚙ налаштування та керування IsoStation 5AC, а також пропонує різні варіанти конфігурації відразу при підключенні.

Налаштування пристрою здійснюється за допомогою операційної системи airOS 8, яка має такі функції, як підтримка протоколу airMAX ac і радіочастотний аналіз у режимі реального часу, а покращений дизайн, у свою чергу, підвищує зручність використання.