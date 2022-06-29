Прогресивна точка доступу Ubiquiti LiteBeam M5 (LBE-M5-23)

29 июня 2022, 9:15

Клієнтський пристрій (CPE) зовнішнього виконання для створення бездротового з'єднання на частоті 5 ГГц. Режими роботи Station, CPE.

LiteBeam M5-23 являє собою потужній зовнішній пристрій для створення бездротового з'єднання. Він об'єднує в собі антену і модуль Wi-Fi.

Створено на базі InnerFeed (інтеграція радіосистеми в опромінювач антени) і AirMax (протокол TDMA).

Повне об'єднання антени та радіосистеми пристрою, що дозволило створити потужну систему доступу.

Легко збирається у готовий пристрій без використання додаткового інструменту.

Шарнірний кронштейн пристрою дозволяє задати необхідний напрям випромінювання.

Основне використання пристрою - клієнтський пристрій у мережі AirMax. При використанні двох LiteBeam M5 можливе створення лінків на значні відстані.

Розміри - 362x267x184 мм (з кріпленням)

Вага - 750 г

Максимальна споживана потужність - 4 Вт

Блок живлення - 24В 0.2 А

Спосіб живлення Passive Power over Ethernet - ("+" 4, 5; "-" 7, 8)

Робоча температура -40 до +70 °З

Вологість - від 5 до 95% (з конденсацією)

Випробування на вібрації - ETSI300-019-1.4

Сертифікат відповідності - FCC 15.247, IC, CE

Процесор - Atheros MIPS 74K

Оперативна пам'ять - 64 МБ

Мережевий інтерфейс - 1x 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45)

Робочий діапазон 5170 – 5875 МГц (802.11 a/n)

Вона покриття - до 30 км при зовнішньому розміщення (у залежності від антени базової станції)

Антена - опромінювач (інтегрований у радіосистему) з відбивачем

Поляризація залежно від положення пристрою

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