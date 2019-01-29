Huawei 5G CPE Pro: новый опыт использования домашних широкополосных сетей

29 января 2019, 13:15

Устройство Huawei 5G CPE Pro работает на базе Balong 5000 и поддерживает беспроводные соединения 4G и 5G.

Пользователи 5G смогут загружать высококачественные видео размером 1 ГБ всего за три секунды, а также без задержек стримить видео в разрешении 8K. Это новый стандарт для домашних устройств CPE. Кроме того, Huawei 5G CPE Pro можно использовать на малых и средних бизнесах для обеспечения сверхбыстрого широкополосного доступа к сетям.Huawei 5G CPE Pro поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6 и обеспечивает скорость до 4,8 Гбит/с. Это первое 5G-устройство CPE с поддержкой протоколов Huawei HiLink, которое открывает новые возможности «умных» домов в эпоху 5G.Huawei – пионер рынка 5G. Компания начала исследования и разработки в данной области еще в 2009 году. На сегодняшний день Huawei единственная в отрасли поставляет комплексные системы 5G. В научно-исследовательских институтах Huawei работают более 5 700 инженеров и около 500 экспертов в сфере развития 5G. В общей сложности компания Huawei создала 11 совместных инновационных центров по всему миру для разработки 5G-решений.