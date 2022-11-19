MikroTik KNOT LR8 kit

19 ноября 2022, 21:41

Мережевий пристрій, що виконує безліч функцій, таких як об'єднання десятків датчиків або інтелектуальних пристроїв.

KNOT може контролювати вбудовані GPIO, перетворювати протокол Modbus на TCP і навіть пересилати пакети Bluetooth у мережу TCP/IP через HTTPS і MQTT.

KNOT LR8 kit підтримує безліч протоколів та можливостей підключення: LoRa 863-870 MHz, бездротовий зв'язок 2.4 GHz, Bluetooth, 2 Ethernet порти 100 Mbps з PoE-in та PoE-out, Micro-USB. ⤴⤵ Максимальна зручність за мінімальною ціною!

Нове доповнення до сімейства продуктів MikroTik IoT - KNOT - це справді універсальний пристрій з винятковими можливостями підключення та підтримкою протоколу Narrow Band. Це шлюз Інтернету речей, що використовує вузькосмуговий зв'язок та технологію CAT-M. Через низьку вартість стільникового зв'язку з низькою пропускною здатністю її підтримують оператори мобільного зв'язку по всьому світу.

Ви можете використовувати KNOT як TCP-мост від проводових датчиків Modbus для надсилання показань на сервер Modbus. Так, KNOT забезпечує бездротовий зв'язок з проводовими датчиками та виконавчими механізмами, такими як лічильники електроенергії та реле.

Його можна використовувати як резервне з'єднання для Ethernet або як канал управління для вашої мережі.

З інтерфейсом Bluetooth можна використовувати KNOT для відстеження активів та телеметрії на основі рекламних пакетів Bluetooth. KNOT підтримує будь-який тег BLE, який надсилає дані реклами. iBeacon, Eddystone або будь-який інший формат. Він має потужні фільтри для пересилання лише відповідних пакетів та ігнорування інших.

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