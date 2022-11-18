MikroTik ATL LTE18 kit

18 ноября 2022, 21:28

Клієнтський пристрій для забезпечення швидкісного доступу до Інтернету в сільській місцевості та містах.

На відміну від LHGG, LTE6 kit підтримує більш широкий діапазон частот. Унікальне рішення з використанням спрямованих LTE-антен, якщо потрібно отримати максимум.

Особливості:

високошвидкісний доступ до Інтернету навіть за відсутності сигналу мобільної мережі на телефоні

швидкісний LTE-модем категорії 18

гігабітний Ethernet-порт з PoE-In

потужний двоядерний процесор (1,2 ГГц)

велика інтегрована антена з високим коефіцієнтом посилення

підтримка MIMO 4x4

надкомпактний форм-фактор

захищений корпус/можливість експлуатація у суворих кліматичних умовах



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