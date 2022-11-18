MikroTik ATL LTE18 kit

Клієнтський пристрій для забезпечення швидкісного доступу до Інтернету в сільській місцевості та містах.
На відміну від LHGG, LTE6 kit підтримує більш широкий діапазон частот. Унікальне рішення з використанням спрямованих LTE-антен, якщо потрібно отримати максимум.
Особливості:
високошвидкісний доступ до Інтернету навіть за відсутності сигналу мобільної мережі на телефоні
швидкісний LTE-модем категорії 18
гігабітний Ethernet-порт з PoE-In
потужний двоядерний процесор (1,2 ГГц)
велика інтегрована антена з високим коефіцієнтом посилення
підтримка MIMO 4x4
надкомпактний форм-фактор
захищений корпус/можливість експлуатація у суворих кліматичних умовах
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