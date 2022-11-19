MikroTik ALT LTE 18 kit

19 ноября 2022, 21:15

Нове рішення LTE, для тих користувачів, котрі хочуть отримати максимальну віддачу від LTE.

ATL має LTE-модем категорії 18 та порт Gigabit Ethernet з PoE-входом. Цей пристрій працює на базі потужного процесора ARM, що означає швидкість до 1 Гбіт/с без блокувань! Однією з ключових особливостей є підтримка 4х4 MIMO або кількох входів та виходів. Більше антен – вища швидкість та кращий сигнал! Ви можете розраховувати на фантастичну продуктивність у містах із сучасними базовими станціями.

Але ATL також може творити чудеса у сільській місцевості, оскільки підтримує ширший діапазон частот для низькочастотних антен. 4 антени з високим коефіцієнтом посилення в середньому діапазоні (1,7–2,7 ГГц) та 2 антени з високим коефіцієнтом підсилення в низькочастотному діапазоні (700 МГц–1 ГГц, діапазон LTE 28). Діапазон 700 і 800 МГц LTE – один із найпопулярніших частотних діапазонів у світі. Він використовується безліччю операторів мобільного зв'язку всюди, тому ATL подбає про те, щоб він завжди міг знайти сигнал. Цей тип радіохвиль може поширюватися дуже далеко. На перший погляд, комплект ATL LTE18 виглядає як космічний корабель, але на те є вагома причина. Така конструкція запобігає накопиченню та замерзанню снігу та води. Таким чином, він не тільки компактний і простий у транспортуванні, але й може витримувати найсуворіші погодні умови. ATL – чудовий інструмент для швидкого та стабільного з'єднання в холодних та засніжених містах. Модем LTE категорії 18 розрахований на майбутнє, тому якийсь час вам не доведеться турбуватися про оновлення.

Характеристики

CPU - Dual-core 88F3720 1.2 GHz;

Архітектура процесора - ARM 64bit;

Обсяг оперативної пам'яті 256 MB;

Пам'ять 16 MB, Flash;

Кількість портів 1G - 1;

LTE-модем - R11mL-EG18-EA;

Категорія LTE 18 (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink)

Діапазони LTE 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 2500MHz);

Категорія 3G R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink);

Діапазони 3G - 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz);

Операційна система - RouterOS, License level 3;

Робоча температура -40°C до +70°C.



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