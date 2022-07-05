"Домашній інтернет" від Київстар відновив мережу свою в деокупованих містах

5 июля 2022, 10:45

Компанія завершила роботи з відновлення мережі фіксованого інтернету в містах Чернігів, Ніжин, Ірпінь, Охтирка.

Таким чином, 29 тис. абонентів знову мають доступ до швидкісного домашнього інтернету. Загалом вартість відновлення мережі склала понад 4,26 млн. гривень.

Також, зараз ведуться активні роботи над відновлення мережі в Харкові, Миколаєві та околицях. Вже 750 будинків знову мають доступ до фіксованого інтернету від Київстар. А загалом сервіс доступний в 44 тис. багатоквартирних будинків 125-х міст України.

«Наші технічні спеціалісти докладають всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити пошкоджену мережу та повернути інтернет в домівки наших абонентів. Не зважаючи на значні збитки, які завдають загарбники нашій інфраструктурі, ми продовжимо інвестувати в мережу стільки, скільки потрібно, аби кожен наш користувач мав доступ до інтернету та телекомсервісів» - прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар Сергій Сухорук.

Загалом, станом на зараз Київстар продовжує контролювати 92% мережі фіксованого інтернету та 90% мережі мобільного зв’язку.

Окрім відновлення пошкодженої інфраструктури, компанія модернізує мережу. Зокрема в містах Львів, Київ та Дніпро став доступний інтернет на швидкості до 1Гбіт/сек. До кінця року така можливість з’явиться ще в 14 містах України. Також компанія активно реалізовує соціальні проекти і безкоштовно забезпечує інтернетом бомбосховища по всій країні, а також модульні містечка для вимушено переселених осіб.