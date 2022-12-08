"Домашній інтернет" від Київстар відновив свою мережу в м. Ізюм

8 декабря 2022, 13:45

Компанія завершила відновлення мережі в м. Ізюм. Наразі, послуги доступні у всіх будинках, окрім тих, що зруйновані агресором, чи критично пошкоджені.

Таким чином, послуга домашнього інтернету знову доступна для 5,5 тисяч квартир жителів міста.

Разом з тим компанія з 1 грудня розпочала надання послуг для перших абонентів в деокупованому Херсоні, де до початку повномасштабного вторгнення послуга «Домашнього Інтернету» від Київстар була доступна 81 тисячі квартир.

«Наші технічні спеціалісти роблять все можливе, щоб оперативно повертати зв'язок в домівки наших абонентів. Та кількість викликів зростає. Терористичні атаки на енергетичну систему України позбавляють абонентів не лише світла, а й, як наслідок, провідного інтернету. Тому зараз ми окремо сфокусовані і на відновленні мережі, і на забезпеченні нашого обладнання додатковими джерелами живлення», - прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар, Сергій Сухорук.

Окрім відновлення пошкодженої інфраструктури, компанія модернізує мережу. Зокрема, вже в 18 містах України став доступний інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Також компанія активно реалізовує соціальні проекти і безкоштовно забезпечила інтернетом понад 1400 бомбосховищ та укриттів по всій країні, а також підключила 743 модульних будиночка, забезпечивши інтернетом вимушено переселені сім’ї.