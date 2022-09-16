Нова пошта привезла в Ізюм інтернет, електроенергію та посилки

16 сентября 2022, 15:15

Нова пошта відновила доставку посилок в Ізюм, підключила свій Starlink та генератор, щоб доставити ще й інтернет та електроенергію мешканцям.

А завтра привезе та видаватиме свою гуманітарну допомогу.

Зараз працює мобільне відділення та адресна доставка на прийом та отримання посилок до 30 кг. До кінця тижня встановимо мобільне відділення на базі контейнера, яке буде працювати на сонячних батареях.Для забезпечення стабільної роботи мобільного відділення, Нова пошта встановила у місті свій модуль Starlink та генератор. Біля нього мешканці приєднуються до мережі інтернет та підзаряджають свої гаджети.Відділення працюватиме щодня з 12 до 15 години та розташовується за адресою м. Ізюм, вулица Київська.Мешканцям міста та навколишніх сел доступні послуги відправки та отримання посилок і документів. Сплатити послуги з доставки на місці можна через мобільний додаток Нової пошти, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку.Нагадаємо, що Нова пошта вже працює у Балаклії та Чугуєві на Харківщині.