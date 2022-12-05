Нова пошта Глобал почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії

Нова пошта Глобал запустила нову країну для онлайн-шопінгу – Чехію. Це вже 9 країна, з якої українці можуть купувати необхідні товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, як-от Starlink, зарядні станції EcoFlow, безпосередньо у чеських онлайн-магазинах, в яких немає прямої доставки в Україну. Доставку можна замовити на адресу, до будь-якого відділення або поштомату Нової пошти в Україні.
Наприклад, наразі Starlink в Чехії можна придбати від 14300 гривень, а вартість доставки товару вагою 8,5 кг в Україну складатиме від 1900 грн. Ціна доставки залежить від ваги посилки:
• 0,5 кг за $5 (183 грн)
• 1 кг- $8,50 (311 грн)
• 1,5 кг- $10 (366 грн)
• 2 кг- $13,50 (494 грн)
Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.